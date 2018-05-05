13 комиксов о влюбленной парочке, которая на своем примере доказала, что отпуск — это то еще веселье
Отпуск — прекрасная и самая долгожданная пора в жизни каждого человека. Нам хочется, чтобы это время было идеальным, но зачастую все идет не по плану и ожидания разбиваются о скалы суровой действительности. Например, мы так и не доходим до всех музеев и соборов, отмеченных в нашем путеводителе, чувствуем себя уставшими после отпуска или забываем нанести на кожу защитный крем и превращаемся в обгоревшую синьору Помидору.
Мы в AdMe.ru считаем, что мелкие неприятности в путешествиях — это не повод грустить, а повод отнестись с юмором к происходящему. Об этом лучше советов путешественников и путеводителей расскажут наши герои — влюбленные авокадинки. Первую порцию комиксов о жизни сладкой парочки можно посмотреть здесь.
Ее багажа всегда чуточку больше
Ох уж это хорошо знакомое всем чувство...
Ваше поведение на пляже могут понять превратно
Мужчины — создания суровые
Местная кухня — это та еще русская рулетка
На любимой все выглядит иначе
И так каждый раз...
Местный маркетинг может выглядеть пугающе
Купание в общественном бассейне никогда не будет похоже на кадры из голливудских фильмов
Романтика ночных вылазок в море
Галочки в путеводителе — для слабаков
Влюбленным бывает сложно избежать конфузов
Вообще отпуск — занятие крайне утомительное
Какими забавными ситуациями из отпуска вы бы могли пополнить эту подборку?
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru