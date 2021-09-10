13 комиксов о ситуациях, в которых богатые и бедные ведут себя абсолютно по-разному

Глядя на богатых людей, нам нет-нет да и придет в голову вопрос, почему богаты они, а не мы. В чем разница между нами? Ведь многие обеспеченные люди не были такими с рождения, однако у них получилось заработать деньги, а у нас почему-то не получается.

Мы в AdMe.ru тоже не раз задавались вопросом, почему кто-то покупает себе новый вертолет, а кому-то не хватает денег на новые зимние сапоги. Прочитав немало книг, статей и интервью от известных богатых людей, мы, похоже, поняли, в чем разница.

Деловой человек отстаивает свои интересы даже в мелочах

Обеспеченный человек не постесняется честно сказать, что цена на вещь неоправданно высока

Кто-то стремится к большему и находит решения, а кто-то просто утешает себя тем, что у других так же

Миллионеры не так уж часто одалживают деньги

Люди, которые действительно зарабатывают, обычно не дают деньги, просто «потому что неловко не дать»

Человек с мышлением богача ставит свои интересы превыше чужих

Прирожденные дельцы вкладывают в то, что приносит доход, а обычные люди — в то, что приносит расход

Малообеспеченные люди устраивают целый пир в ущерб своему кошельку, тогда как зажиточные просто зовут на чай

Тот, кто умеет работать и зарабатывать, понимает важность отдыха

У миллионеров не бывает «лишних» денег

Люди, нажившие состояние, всегда контролируют свои расходы