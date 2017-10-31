13 знаменитостей, которые оказались на удивление талантливыми художниками

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В поиске очередных доказательств утверждения «талантливый человек талантлив во всем» редакция AdMe.ru нашла известных людей, которые по совместительству оказались еще и талантливейшими художниками. Наслаждайтесь!

Тим Бертон

© Blue Girl With Wine, 1997

Тим Бертон учился на аниматора в Калифорнийском институте искусств, затем работал в студии Уолта Диснея художником‑мультипликатором. Согласитесь, достаточно разок взглянуть на эти работы — и можно сразу сказать, кто их автор, правда ведь?

Джонни Депп

© Keith Richards portrait

Мало кто знает, но Джонни Депп отлично рисует. Особенно он преуспел в жанре портрета. Сам художник признается, что обожает писать портреты людей, особенно их глаза, ведь именно сквозь них можно увидеть душу.

Дэвид Боуи

© Child In Berlin, 1977

Еще в детстве Дэвид посещал художественную школу, изучая классическое искусство. Повзрослев, он рисовал постеры для своих групп, обложек альбомов и т. п. А уже с 90-х работы музыканта выставлялись в галереях по всему миру и продавались в частные коллекции.

Мэрилин Мэнсон

Мило, правда? Смерть, насилие, демоны — это короткое описание художественных тем мистера Мэнсона. Конечно, артист слегка сетует, что его музыкальное имя мешает воспринимать его как полноценного художника, но увлечению своему он верен уже почти 20 лет. За это время он не раз проводил свои выставки и написал более 150 картин.

Пол Маккартни

Маккартни с детства увлекался живописью, но чувствовал, что ему уготовано будущее в другой сфере. Обретя славу и финансовую стабильность как музыкант, Пол продолжил развивать свой детский талант, а после смерти своей первой жены живопись стала для него отдушиной. Отдушиной, которую высоко оценили критики.

Джеймс Франко

© Fat Stallion

Может, вы помните, в одной из сцен 3-го «Человека-паука» герой Джеймса Франко рисует. Все просто — потому что это любимое хобби самого актера.

Энтони Хопкинс

Актер всегда говорит, что у него нет художественного образования, более того, он бы никогда не смог монотонно вырисовывать в классе бесконечные натюрморты. Он рисует быстро и примитивно. Просто потому что ему это нравится.

Джим Керри

© Hooray We Are All Broken

Джим Керри шокировал всех своих поклонников, друзей и коллег, когда совсем недавно выложил в сеть минутный документальный фильм «Мне нужен цвет», где он творит в буквальном смысле. Гений!

Боб Дилан

© New Orlean series

© New Orlean series

Певец и писатель, обладатель бесконечного количества наград и титулов, Боб Дилан также известен как успешный художник. Особенно популярны работы из серии о жизни Нового Орлеана 40–50-х годов.

Фрэнк Синатра

Да, Фрэнк Синатра тоже рисовал. Писал он в разных жанрах, но предпочтение отдавал в основном абстракционизму — смотрите здесь.

Робби Уильямс

Пока непонятно, к чему приведут неоднозначные и смелые работы Робби Уильямса, но его эксперименты довольно любопытны.

Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри, имея красный диплом Илингского художественного колледжа и степень специалиста по графике и дизайну, хотел строить карьеру художника. Но что-то пошло не так...

Виктор Цой

Виктор Цой был не просто музыкальным гением. Он отучился год в художественном училище им. В. Серова, а затем в художественно-реставрационном училище — был резчиком по дереву и владел навыками академического рисунка.