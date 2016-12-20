13 иллюстраций о том, как отмечали Новый год тогда и сейчас
Вечером 31 декабря принято собираться с семьей и друзьями — проводить старый и встретить новый. Обычно в это время делятся планами и мечтами о будущем, вспоминают, что произошло хорошего и любят обсудить тему «А помните, как раньше на Новый год...» И поехало: стояли за мандаринами, вырезали снежинки из салфеток, ели конфеты по одной... Этот список был нескончаемым и, конечно, после этого начинали сравнивать с тем, как сейчас.
Поэтому AdMe.ru оформил несколько сюжетов на тему Нового года. И ждет ваших комментариев, чем ваш Новый год отличается от того, который был надцать лет назад.
Мы наряжались на утренники в костюмы героев
Фотографировались и бережно хранили воспоминания
Дед Мороз был самым долгожданным гостем
А подарки для мамы мастерили из того, что было
Теперь мы поняли, сколько нужно было Деду Морозу крутиться, чтобы исполнить наши желания
Список желаний на Новый год с годами таял
Но мы мечтали о взрослой жизни
И приходили на фейерверк, чтобы посмотреть его
Главным символом новогоднего праздника были маленькие оранжевые кругляши
Сборы на новогоднее торжество занимали всего 5 минут
Подарки вызывали у нас детский восторг
Но всегда находился тот, кто дарил совершенно ненужную вещь
Но теплые семейные традиции по-прежнему греют нас
Иллюстратор Sofia Kuznetsova специально для AdMe.ru