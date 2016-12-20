13 иллюстраций о том, как отмечали Новый год тогда и сейчас

Вечером 31 декабря принято собираться с семьей и друзьями — проводить старый и встретить новый. Обычно в это время делятся планами и мечтами о будущем, вспоминают, что произошло хорошего и любят обсудить тему «А помните, как раньше на Новый год...» И поехало: стояли за мандаринами, вырезали снежинки из салфеток, ели конфеты по одной... Этот список был нескончаемым и, конечно, после этого начинали сравнивать с тем, как сейчас.

Поэтому AdMe.ru оформил несколько сюжетов на тему Нового года. И ждет ваших комментариев, чем ваш Новый год отличается от того, который был надцать лет назад.

Мы наряжались на утренники в костюмы героев

   

Фотографировались и бережно хранили воспоминания

   

Дед Мороз был самым долгожданным гостем

   

А подарки для мамы мастерили из того, что было

   

Теперь мы поняли, сколько нужно было Деду Морозу крутиться, чтобы исполнить наши желания

   

Список желаний на Новый год с годами таял

   

Но мы мечтали о взрослой жизни

   

И приходили на фейерверк, чтобы посмотреть его

   

Главным символом новогоднего праздника были маленькие оранжевые кругляши

   

Сборы на новогоднее торжество занимали всего 5 минут

   

Подарки вызывали у нас детский восторг

   

Но всегда находился тот, кто дарил совершенно ненужную вещь

   

Но теплые семейные традиции по-прежнему греют нас

   


Иллюстратор Sofia Kuznetsova специально для AdMe.ru

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