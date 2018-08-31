Мы собрали 28 летних картин, чтобы как-то пережить 31 августа

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Есть замечательная новость для всех, кто мечтает, чтобы эти солнечные и наполненные яркими красками дни не заканчивались. Недавно израильские ученые сообщили, что вскоре лето станет длиннее на 2 месяца. Правда, происходить это будет постепенно. А пока спешите отдохнуть и запечатлеть кусочек лета на память в ярких фото, а еще лучше — в картинах. Ведь художники с помощью легких мазков отражают не только прекрасные виды, но и настроение людей, переливы моря и волшебство закатов.

AdMe.ru предлагает насладиться видами разных уголков планеты и выбрать тот самый пейзаж, что будет греть вам душу в зимние вечера. А в конце статьи вас ждет красивый бонус.

1. Сун Сэм Парк

Художник Сун Сэм Парк - настоящий космополит: родился в Сеуле, учился в Париже, а живет в солнечной Калифорнии. Первые картины писал еще в 12 лет, а путешествуя в молодости по Греции, Италии и Франции, он создал свой особый, «уютный» стиль картин в манере французского импрессионизма и гиперреализма.

2. Владимир Волегов

Еще будучи школьником, Владимир рисовал афиши для кинотеатров. Позже на выпускника из Львова, рисовавшего портреты на Арбате, посыпались заказы от шоу-звезд. Он же уехал в Европу. Рисовал портреты на улицах, а вскоре перебрался жить в Испанию, где начал писать нежные и атмосферные портреты женщин и детей в романтическом стиле.

3. Кристиан Жекель

Истинный мастер живописи познакомился с техникой рисования мастихином в «Пеано» — баре Марселя, где собирались художники. Кристиан увлекся и начал создавать картины, которые мгновенно переносят на необыкновенные просторы Прованса . Однажды он отметил: «Когда я рисую скрипача, то хочу донести его музыку. А когда рисую цветы, хочу, чтобы все уловили их аромат ».

4. Цао Йен

Цао Йен уже в 5-летнем возрасте начал работать. Повзрослев, он нелегально перебрался в Японию, где начал заниматься искусством, а позже уехал в США. Его удивительные картины в стиле примитивизма полны великолепия, колорита и некоей райской идилии. Такие работы наполнят даже промозглый ноябрьский вечер теплом и сочными фрагментами лета.

5. Пол Ледент

Излюбленная тема картин Ледента — живая природа, времена года и романтичные образы людей. Сначала он учился сам, затем посещал курсы рисования в Бельгийской академии. Есть что-то особенное и неуловимое в работах Пола. Особые, тончайшие, ювелирные мазки позволяют ему создавать цветочные долины и сады удивительной красоты.

6. Вильям Хенритс

Вильям рисовал с юных лет, и уже в 16 лет получил поддержку в лице старых мастеров бельгийско-голландской школы, которые увидели в нем достойную смену. А люди, не посвященные во все нюансы живописи, просто любовались его легкими акварелями, которые манят в цветочные и морские дали, наполняя сердце теплотой и вдохновением.

7. Жан-Марк Жаньячик

Французский художник-самоучка Жаньячик в юности экспериментировал с акварелью, пастелью, акрилом, а потом выбрал масляные краски и начал рисовать колоритные пейзажи Южной Франции. Каждая из его картин — это искреннее приглашение в лето, в те уголки, где можно просто сидеть и любоваться цветами, морем, наслаждаясь моментом.

8. Андрей Мишагин

Художника вдохновляют старинные дворики родины, пейзажи дальних стран и сочные натюрморты. Он умеет гармонично отобразить любое время года, будь то солнечный полдень или хмурое осеннее утро. Контрастность и переливы красок в работах Мишагина дают возможность зрителю ощутить чувство «вхождения» в картину.

9. Говард Беренс

Говарда называют Моне XXI века. Он начал писать картины в 17 лет, когда был прикован к постели из-за аварии. Ему понравилось использовать мастихин вместо кисти. Позже Беренс получил диплом магистра и начал черпать вдохновение в путешествиях. Когда впервые видишь его картины с редкой передачей цветов, хочется сразу оказаться в этих дивных уголках.

10. Давид Мартиашвили

Давид с трепетом относится к семейным традициям. В его выразительных, стильных и вместе с тем очень душевных картинах всегда заметен грузинский колорит, улавливается история. «Я стремлюсь к тому, чтобы мои картины вселяли оптимизм. И если благодаря моей живописи дети станут счастливее, а взрослые — добрее, значит, все не зря».

11. Алоис Арнеггер

Знаменитый австрийский художник-пейзажист оставил миру множество картин, пронизанных трепетной любовью к Италии. В молодости он писал в Альпах и австрийских деревушках, а когда посетил Италию, был очарован ее прибрежной панорамой и создал множество пейзажей в Сан-Ремо, на Капри, в Неаполе и Кастелламаре, на озере Комо.

12. Висенте Ромеро Редондо

Каждый штрих в работах Висенте — это искреннее признание в любви к женщине. Когда-то мадридский юноша посещал знаменитую школу искусств в Сан-Фернандо, где учился сам Сальвадор Дали. И сначала делал пробные шаги в скульптуре, но делом его жизни стала в итоге живопись. Испанская чувственность и романтичность мастера отразились в женских образах, которые наполнены солнцем, теплом и яркими красками юга. Если вы не хотите расставаться с летом, то картины Редондо — истинная находка. Такое вдохновенное полотно в холодные вечера будет напоминать вам о том, что лето было чудесным и что оно еще обязательно вернется.

Бонус: иллюстрации в стиле пин-ап

Пропитанные летним солнцем иллюстрации в стиле пин-ап от Эноха Боллса и Артура Сарноффа. Чаще всего моделями художников этого стиля становились роскошные дивы старого Голливуда, а сами работы украшали обложки модных журналов.

А какое яркое воспоминание об этом лете вам хотелось бы запечатлеть на картине?