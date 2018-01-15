13 диких вещей, в которые люди Средневековья всерьез верили

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Мы в AdMe.ru нашли утверждения, в которые, казалось бы, взрослый человек верить не может. Но история доказывает обратное: в Средневековье, когда наука переживала не лучшие времена, люди принимали за чистую монету всякие безумные вещи. Хотя у нас тоже немало заблуждений о стародавних временах, и одно из них мы поместили в конце в качестве бонуса.

13. Внутри сперматозоидов сидят маленькие человечки

Да-да, в XVII–XVIII веке ученые мужи именно так и считали. Причем они думали, что в каждом сперматозоиде ребенок уже полностью сформирован и ему остается только вырасти. Что же до участия женщины, то она якобы служила просто «инкубатором». Чуть позже появились противники этого мнения, которые считали, что зачаток жизни — в женском организме, а мужское семя лишь пробуждает эту жизнь. Как оказалось, истина где-то между.

12. Титивиллус

В Средневековье «книгопечатными машинами» служили монахи, которые вручную переписывали множество книг. Неудивительно, что иногда они делали ошибки. Видимо, они не хотели их признавать, потому что придумали специального демона ошибок Титивиллуса. Якобы этот пакостник складывал в мешок ошибки каждого монаха, чтобы после смерти последнего дьявол мог предъявить их ему и уменьшить шансы монаха на попадание в рай.

11. Сердце хоронили отдельно от человека

Раньше транспортировка тел была сложнейшим делом, но что делать, если умерший завещал похоронить его в каком-то дорогом для него месте? Для этого в Х веке придумали вырезать сердца и хоронить их там, где не было возможности похоронить умершего. Позволить себе такое могли только состоятельные люди. Среди них Анна Болейн, Ричард I и Фредерик Шопен.

10. Животное могли вызвать в суд

Раньше преступниками признавали и животных. Их могли призвать к суду с настоящим адвокатом и судьей, посадить в тюрьму и даже повесить. Однажды в Лозанне гусениц вызвали в суд за то, что те ели растения в садах. Они не пришли. Тогда гусеницам выдали предписание покинуть город и отлучили от церкви. Особенно часто казнили кошек, так как они больше всех были похожи на приспешников дьявола. Это привело к тому, что их численность упала ниже некуда, расплодились грызуны, которые заразили всю Европу чумой. Вот уж действительно преступление!

9. В Тихом океане когда-то был огромный континент

Когда-то давно разные народы считали, что посреди Тихого океана находился материк, который впоследствии затонул. Называли его по-разному: Пацифида, Му или Лемурия. Одно из косвенных свидетельств — легенды острова Пасхи, в которых говорится об огромном острове, который постепенно погружался в воду и затонул.

8. Кровь гладиаторов помогает от эпилепсии

Гладиаторы в Древнем Риме перед боями приносили кровавые жертвы богам, которые дарили им силу и стойкость. Поэтому люди думали, что кровь этих воинов обладала чудодейственными свойствами. Об этом писал знаменитый Плиний: «Эпилептики пьют кровь гладиаторов, как будто это чаша жизни. Они верят, что лучше всего пить кровь теплой, пока человек еще дышит».

7. Ведьмы держат мужские половые органы в качестве домашних животных

В печально известном произведении «Молот ведьм» упоминается, что ведьмы крадут у мужчин их половые органы и обращаются с ними как с домашними животными. То есть селят их в гнезде и кормят. Самое странное, что эта история возникла не на пустом месте: в медицине известен синдром Коро, когда больным кажется, что кое-какие из их органов внезапно исчезли. Неудивительно, что в Средневековье их пропажу сваливали на ведьм.

6. Злые духи живут в брюссельской капусте

Сегодня в западных странах часть хозяек, прежде чем готовить брюссельскую капусту, делает крестообразный надрез на каждом вилке. Говорят, так овощ варится быстрее, но ноги у этой привычки растут вот откуда. В средневековой Великобритании считали, что между листьев капусты прячутся малюсенькие демоны. Если человек случайно съедал одного, могло начаться несварение желудка. Очень напоминает микроорганизмы, неправда ли? Не знаем, как насчет мытья овощей, но средневековый народ придумал с помощью таких вот надрезов «крестить» капусту.

5. Некоторые животные зарождаются сами собой

В Средневековье думали, что плесень, черви и насекомые могут возникнуть просто так — видимо, по велениям злых сил — из мусора, грязи или пыли. Что ж, при низком уровне развития биологии это было единственным естественным объяснением. Но странно, что права рождаться самостоятельно были также лишены мыши с крысами. Хотя, казалось бы, не надо быть светилом науки, чтобы выяснить, как на самом деле размножаются грызуны.

4. Пчелы — это птицы

Средневековые бестиарии, или сборники статей о животных, в наше время читать тоже весьма интересно. К примеру, пчелы считались маленькими и очень странными птицами, которые не только делали мед, но и вели междоусобные войны с другими ульями. Считалось, что если пчела нарушала закон своего улья, то она жалила сама себя от невыносимого чувства вины и погибала.

3. А бобры — это рыбы

Во-первых, бобр почему-то считался рыбой и его мясо можно было есть в пост. Во-вторых, яички бобра имели высокую медицинскую ценность, в Средневековье ради них за бобрами охотились. Считалось, что, когда бобр понимал, что ему не убежать от преследователей, он откусывал свои семенники, а сам убегал. У этой легенды есть рациональная сторона: бобровая струя, или секрет желез бобра, и сейчас высоко ценится у парфюмеров.

2. Младенцы не чувствуют боли

Утверждение, что маленькие дети не испытывают боль, похожа на бред сумасшедшего, но доказать обратное получилось совсем недавно, буквально 30 лет назад. Считалось, что их мозг недостаточно развит. Так что раньше младенцев порой оперировали без наркоза, а если они при этом плакали, это списывали на простые капризы.

1. Определенное сочетание нот может вызвать дьявола

В Средние века церковь запрещала определенное сочетание звуков в музыке — интервал тритон (когда между нотами 3 тона), потому что это сочетание звучало очень «по-сатанински».

Если человека заставали за игрой музыки с использованием тритона, его могли бросить в подвалы инквизиции.

Послушать, как звучит тритон, можно здесь.

Бонус: во что мы верим о Средневековье

Хотя Средние века по праву считаются темными временами, многие слухи о них преувеличены. К примеру, о том, что люди мылись раз в жизни или что женщин постоянно унижали и не считали за людей.

В действительности, конечно, такие прецеденты были и в целом женщина все же была человеком второго сорта. Но положение женщины не было таким уж плачевным, она не сидела целый день у себя в замке, читая Библию. И не все девушки, которых не брали замуж, уходили в монастырь. Кто-то помогал родителям по хозяйству (зачем лишаться лишних рук?), кто-то получал профессию и работал практически так же, как среднестатистический мужчина. Как видно из этих рисунков, женщины невысоких сословий имели полное право овладеть каким-либо ремеслом.