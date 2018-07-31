13 комиксов, концовка которых неожиданна, как огурец с горькой попкой
Для создателей комиксов современное общество является настоящим Клондайком. Все эти темы о негативном влиянии соцсетей и телевидения на человечество порядком надоели. Однако можно не быть занудой, а взять и посмотреть на мир под другим углом — туда, где реальность расцветает в своей ироничной красоте.
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Людям нравится абсурдный юмор. Надеемся, вам тоже понравились эти комиксы, ведь на самом деле сложно балансировать на грани бреда и действительно смешного юмора. Думаем, что у автора это получилось. А что думаете вы?
Фото на превью skeleton_claw / instagram