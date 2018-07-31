13 комиксов, концовка которых неожиданна, как огурец с горькой попкой

Для создателей комиксов современное общество является настоящим Клондайком. Все эти темы о негативном влиянии соцсетей и телевидения на человечество порядком надоели. Однако можно не быть занудой, а взять и посмотреть на мир под другим углом — туда, где реальность расцветает в своей ироничной красоте.

Мы в AdMe.ru любим открывать для себя новых авторов, поэтому сейчас перед вами работы Skeleton Claw — художника, создающего иллюстрации о пауках, вампирах, джиу-джитсу, скелетах и разрушенных мечтах.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Людям нравится абсурдный юмор. Надеемся, вам тоже понравились эти комиксы, ведь на самом деле сложно балансировать на грани бреда и действительно смешного юмора. Думаем, что у автора это получилось. А что думаете вы?

Фото на превью skeleton_claw / instagram

13 На склад!
1 Комментарии
  • 31 июля 2018
  • 1
  • 8386

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!