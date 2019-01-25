12 ситуаций, в которых разницу между обычным человеком и миллионером заметить непросто

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Иногда люди, независимо от уровня своего дохода, делают одни и те же вещи - из необходимости или по убеждению, бесплатно или за большие деньги, но сути дела это не меняет: у всех нас очень много общего.

Нам в AdMe.ru было очень интересно создавать этот комикс, ведь теперь мы точно знаем, что, независимо от количества накопленных миллионов, человек...

1. Не хочет, чтобы его оценивали по количеству его денег

2. Занимается спортом, иногда совмещая это с другими делами

3. Неравнодушен к дырам на одежде

4. Заправляет еду: кто огородной зеленью, кто букетом трав

5. Ест домашнюю выпечку (возможно, даже любит ее)

6. Заботится о состоянии окружающей среды

7. Иногда ограничивает себя в питании

8. Выбирает универсальный гардероб

9. Бережет ретро-автомобили

10. Хранит память прежних поколений

11. Может жить в лофте

12. И имеет свое представление о настоящем богатстве

Богат не тот, у кого всего много, а тот, кому всего хватает. Вы согласны с этим утверждением?