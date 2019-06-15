12 жизненных комиксов о собеседованиях, всю боль которых поймет каждый, кто искал работу

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Каждый, кто когда-либо искал работу, знает, что собеседование — это единственная возможность произвести впечатление на работодателя. Казалось бы, нужно немного пообщаться — и вы получите желаемую вакансию. Но сколько трудностей порой стоит на пути к ней: то ваш красный диплом «недостаточно красный», то зарплату на испытательном сроке предлагают такую, что вам будет хватать денег только на проезд и макароны.