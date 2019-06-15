12 жизненных комиксов о собеседованиях, всю боль которых поймет каждый, кто искал работу
Каждый, кто когда-либо искал работу, знает, что собеседование — это единственная возможность произвести впечатление на работодателя. Казалось бы, нужно немного пообщаться — и вы получите желаемую вакансию. Но сколько трудностей порой стоит на пути к ней: то ваш красный диплом «недостаточно красный», то зарплату на испытательном сроке предлагают такую, что вам будет хватать денег только на проезд и макароны.
Мы в AdMe.ru хотим, чтобы работа мечты была у каждого. А если вы ищете ее, то наши комиксы здесь, чтобы воодушевить и поддержать вас в этом нелегком деле.
1. Бухгалтерия
2. Центр переводов AliExpress
3. Работа по профессии
4. Любая работа
5. Работа для студента
6. Биржа труда
7. Работа в офисе
8. Творческие вакансии
9. Гидрометцентр
10. Отдел дизайнеров
11. Работа НЕ по специальности
12. Я на любом собеседовании
А в какие ситуации на собеседованиях попадали вы?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru