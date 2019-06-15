12 жизненных комиксов о собеседованиях, всю боль которых поймет каждый, кто искал работу

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Каждый, кто когда-либо искал работу, знает, что собеседование — это единственная возможность произвести впечатление на работодателя. Казалось бы, нужно немного пообщаться — и вы получите желаемую вакансию. Но сколько трудностей порой стоит на пути к ней: то ваш красный диплом «недостаточно красный», то зарплату на испытательном сроке предлагают такую, что вам будет хватать денег только на проезд и макароны.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы работа мечты была у каждого. А если вы ищете ее, то наши комиксы здесь, чтобы воодушевить и поддержать вас в этом нелегком деле.

1. Бухгалтерия

2. Центр переводов AliExpress

3. Работа по профессии

4. Любая работа

5. Работа для студента

6. Биржа труда

7. Работа в офисе

8. Творческие вакансии

9. Гидрометцентр

10. Отдел дизайнеров

11. Работа НЕ по специальности

12. Я на любом собеседовании

А в какие ситуации на собеседованиях попадали вы?

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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  • 14
  • 16.7k

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