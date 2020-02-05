12 женских мудростей от девушки, у которой стакан всегда наполовину полон

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Мудрость приходит не с годами, а с жизненным опытом. А еще с умением во всем находить положительные моменты и не расстраиваться по пустякам. Конечно, не всегда это удается и порой просто хочется на ручки и поплакать в чью-то жилетку, но юмор и бойкий настрой никогда не повредят.

Мы в AdMe.ru за оптимизм и проворность, а 12 советов, наполненных женской мудростью, — как раз то, что необходимо в трудную минуту.

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А какой оптимистичный совет вы обычно даете другим в трудную минуту?

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