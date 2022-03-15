12 женщин, которые опровергают миф о том, что все великие художники были мужчинами

В учебниках по истории искусства и подборках классических произведений редко можно встретить работы художниц или женщин-скульпторов. Во многом это связано с тем, что у дам в течение нескольких столетий не было возможности учиться наравне с мужчинами и в обществе им отводилась совсем иная роль. Но на самом деле история знает немало женщин, которым удалось развить свой талант и оставить после себя впечатляющее наследие.

AdMe.ru расскажет о 12 женщинах разных эпох, мастерство которых прошло испытание временем, и сегодня они заслуженно носят звание великих художниц.

1. Артемизия Джентилески (1593–1653)

Артемизия Джентилески была первой женщиной, которую приняли в Академию живописного искусства во Флоренции — первую художественную академию в Европе. Она родилась в семье художника, поэтому вместе с братьями с детства училась живописи. Ее картину «Сусанна и старцы» некоторое время считали работой ее отца.



Выйдя замуж, Артемизия переехала во Флоренцию — центр творческой жизни. Там она дружила с самим Галилеем. Даже рождение 5 детей не помешало ее занятиям живописью. На протяжении жизни она работала в Венеции, Неаполе и Лондоне.

2. Мария Сибилла Мериан (1647–1717)

Мария Сибилла Мериан известна как художница, путешественница, натуралист и энтомолог. Ее отец, отчим и супруг были художниками. В таком окружении интерес девушки к живописи и графике поощрялся, и ей удалось получить домашнее художественное образование. С детства она с особым интересом наблюдала за растениями и насекомыми, что потом отразилось на ее творческом и научном пути.



Мария, как было тогда положено, вышла замуж, родила 2 дочерей, но привычный сценарий женской судьбы ей не был интересен. Мериан уехала с детьми в Амстердам и развелась с мужем. Затем она отправилась в южноамериканский Суринам, где стала первопроходцем в изучении местных насекомых. Вернувшись спустя 2 года обратно в Амстердам, Мария занялась подготовкой книги о насекомых Суринама. Параллельно она подрабатывала, чтобы собрать средства на публикацию своего труда, который был успешно издан и стал главным в ее жизни. Художница и ученая умерла после тяжелой болезни, а ее дело продолжили дочери.

3. Роза Бонёр (1822–1899)

Благодаря творческой семье Розе Бонёр удалось получить необходимые знания, чтобы проявить талант и создать свой личный почерк. Еще в детстве она начала рисовать животных, потом уже занялась подробным изучением их анатомии и стала профессионалом своего дела. Самая знаменитая картина художницы «Ярмарка лошадей» вызвала настоящую сенсацию. Она выставлялась в разных городах Франции, а во время тура по Великобритании частного просмотра картины просила сама королева Виктория.



Роза Бонёр коротко стриглась и носила мужские брюки, что шокировало людей той эпохи. Она объясняла свой вид необходимостью при работе в полях и на ярмарках. Чтобы позволить себе такой экстравагантный стиль, Розе пришлось получить разрешение, выданное ей в полиции. Бонёр была популярна и любима: о ней писали в журналах, она проводила лекции по всей Европе.

4. Аделаида Лабиль-Гиар (1749–1803)

Дочь торговца и жена сооснователя Академии изящных искусств Франции имела возможность заниматься живописью и добиться успеха. В 1783 году Аделаида стала членом Королевской академии живописи, куда в то время могли попасть одновременно максимум 4 женщины. Ее вступление в Академию вызвало резонанс: тогда вышел скандальный памфлет, в котором Лабиль-Гиар обвиняли в невоздержанности. Прочувствовав на собственном опыте, с какими препонами сталкиваются художницы, она решила поддержать коллег и начала преподавать женщинам. Аделаида стала первой женщиной, которой было позволено иметь собственное ателье в Лувре, где она занималась с ученицами. В 1790 году Лабиль-Гиар озвучила Академии свои предложения по улучшению условий для женщин. И их приняли: была отменена квота на членство и женщины получили право входить в правление учреждения.

5. Ангелика Кауфман (1741–1807)

Ангелика Кауфман тоже была дочерью художника. Талант родители начали замечать у девочки, когда ей было всего 4 года, а в 9 лет она уже писала первые портреты пастелью. У художницы сложилась карьера в Италии: она была членом Академии изящных искусств Флоренции, работала в Милане и Риме. Но несмотря на это, Кауфман уехала в Лондон, где прожила 15 лет. Там она была одной из основателей Королевской Академии художеств, писала много портретов, участвовала в росписи соборов. Во время жизни в Британии Кауфман доверилась графу Фредерику де Хорну, который восхищался ее талантом и скупал картины. Они поженились, но выяснилось, что Хорн был брачным аферистом. После такого разочарования и развода Ангелика замкнулась в себе. В 1781 году она вернулась в Рим, но продолжала вносить вклад в английское искусство даже на расстоянии. Кауфман также была замужем за художником Антонио Дзукки, дружила с Гёте и другими деятелями культуры.

6. Клара Петерс (1594–1657)

О нидерландской художнице и мастере натюрморта Кларе Петерс известно крайне мало. Она считается одним из незаслуженно забытых авторов — по большей части из-за своего пола. Ее произведения часто приписывали другим авторам, например Питеру Класу из-за одинаковых инициалов. Считается, что Клара родилась в Антверпене, жила и работала в Амстердаме и Гааге. Была замужем и, скорее всего, обладала хорошим вкусом и немалыми средствами, потому что на ее работах часто изображены предметы роскоши из фарфора и золота, а также дорогие деликатесы. Петерс можно считать настоящим феноменом своего времени. Доступа к обнаженной натуре у женщин не было, а без этой возможности им было тяжело освоить так называемые «высокие» жанры, к которым относились картины на мифологические и исторические темы. Клара нашла выход: она освоила жанр, в котором это было не нужно, и стала успешна в нем. Сегодня она считается одной из родоначальников голландского натюрморта, и даже есть понятие «круг Петерс» — так называют группу художников, перенявших у Клары стиль и технику.

7. Юдит Лейстер (1609–1660)

Еще одна нидерландская художница Юдит Лейстер прославилась своими жанровыми произведениями. Ее работы не выставлялись почти 200 лет и приписывались художнику Франсу Хальсу и мужу художницы Яну Минсе Моленару. Спасла наследие уникальная подпись — инициалы со звездочкой, которые долгие годы скрывали под фальшивыми подписями художников-мужчин, чтобы картины продавались дороже. Заговорили о Юдит Лейстер только в 1893 году, когда разгорелся скандал вокруг ее картины в Лувре с поддельной подписью Хальса, нанесенной поверх оригинальной. С этим автором у Лейстер была связана и прижизненная история. Он взял к себе одного из ее учеников без разрешения Гильдии Святого Луки, в которой они оба состояли, и Лейстер подала в суд на него. После того как Юдит проявила смелость и пошла против старшего художника-мужчины, она получила компенсацию, а ее работы — большее признание.

8. Мэри Мозер (1744–1819)

Мэри Мозер, известная своими искусными цветочными натюрмортами, была английской художницей и входила в Академию художеств одновременно с Ангеликой Кауфман, после них еще 1,5 века женщин туда не принимали. Интересно, что на общем портрете академиков женщины «присутствовали» лишь в виде картин на стенах, потому что им запрещалось лично находиться там, где были обнаженные натурщики, а по сюжету картины академики рисовали с натуры. Отец Мэри Мозер был художником и мастером по работе с эмалью. Он с детства давал ей уроки, и уже в 14 лет Мэри получила первую медаль от Общества искусств. Затем последовали серьезные заказы от королевских особ. В 1793 году Мозер вышла замуж, но продолжила писать картины, а ее работы выставляли в Королевской академии до 1802 года.

9. Анна Остроумова-Лебедева (1871–1955)

Анна Остроумова была дочерью сенатора и тайного советника, который поощрял ее интерес к искусству с самого детства. Она прошла все этапы художественного образования — школа, училище и Академия художеств. Благодаря возможностям семьи Остроумова уехала на 2 года работать в Париж. Вернувшись из поездки, в 1900 году она приняла участие в выставке художественного объединения «Мир искусства», и это событие стало поворотным в ее судьбе. После этого художница много участвовала в их выставках и деятельности в целом. В 1905 году она вышла замуж за выдающегося химика Сергея Васильевича Лебедева. Работа масляными красками из-за их специфического запаха вызывала у Анны приступы астмы, поэтому она в совершенстве освоила другие техники, менее распространенные среди художников того времени. Анна много путешествовала и запечатлевала города Италии, Голландии и Испании в гравюре, литографии и акварели. Сейчас работы Остроумовой-Лебедевой хранятся по всей Европе — во Франции, Чехии, Германии. Последние годы жизни художница плохо видела, но занималась любимым делом, пока такая возможность оставалась.

10. Берта Моризо (1841–1895)

Француженка Берта Моризо прожила счастливую и успешную жизнь. Ее богатая семья поощряла интерес Берты и ее сестры к искусству и всячески способствовала обучению девочек. С 1864 года Берта стала выставлять свои работы на Парижском салоне, ежегодной выставке Академии изящных искусств Франции. Затем она переметнулась к «отверженным» — импрессионистам. Моризо участвовала почти во всех их выставках и вошла в историю искусства именно как член круга импрессионистов.



Ее мужем был Эжен Мане, брат художника Эдуарда Мане. Брак и рождение дочери не помешали Берте заниматься искусством, а вот ее сестра Эдма выбрала семейную жизнь.

11. Зинаида Серебрякова (1884–1967)

Зинаида Серебрякова была из творческого рода Лансере, известные художники и архитекторы Бенуа приходились ей близкими родственниками. Такая родословная помогла ей проявить себя как художницу. Муж Зинаиды рано скончался и оставил ее с 4 детьми, которые стали одними из главных героев ее картин. Визитной карточкой художницы можно считать автопортреты, особенно после шутливой работы «За туалетом», которая и прославила ее. На протяжении 43 лет Серебрякова жила во Франции. Почти все время она находилась в сложном финансовом положении. Удача ей улыбнулась, когда бельгийский барон Броуэр проспонсировал 2 поездки художницы в Марокко. Там она написала одни из лучших своих работ времен жизни за рубежом.

12. Наталья Гончарова (1881–1962)

Главная «амазонка авангарда» Наталья Гончарова доказала, что жена-художница не всегда остается в тени мужа-творца. Они с художником Михаилом Ларионовым были сильным тандемом, в котором Гончарова нашла себя. Сначала она занималась скульптурой, но будущий муж заметил, что ей дано особое умение работать с цветом, а она тратит время на форму. Так появилась художница Гончарова. Но она не ограничивала себя живописью: Наталья иллюстрировала книги, работала с текстилем. В живописи она позволяла себе многое, например изображение обнаженной натуры. Одним из судьбоносных решений Натальи было согласие на предложение выдающегося художественного деятеля Сергея Дягилева работать с ним в Париже. Там они с Ларионовым «в 4 руки» трудились над театральными декорациями, которые особенно прославили художницу.

Почему же гениальные женщины-художницы почти не известны публике?



Получить домашнее художественное образование могли только дочери или жены художников, графиков и ювелиров, а также те, кто воспитывался в богатых семьях, заинтересованных в образовании детей.

Писать художницам в основном приходилось пейзажи и натюрморты, потому что возможности получать художественное образование до середины XIX века у женщин не было и они не имели доступа к обнаженной натуре. Преуспевшие в «высоких» жанрах художницы, например Артемизия Джентилески, писали фигуры людей с себя.

Часто женские работы при жизни и после выдавались за мужские, потому что считалось, что у женщин не может быть такого природного таланта или умения, полученного путем домашнего образования. Общественное понимание женского искусства не выходило за рамки ремесла и творчества в качестве хобби.