12 величайших полотен, которые мы всю жизнь понимали неправильно

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Есть картины, в тайны которых даже искусствоведы могут проникнуть не сразу. Поэтому, когда их подлинный смысл открывается, мы чувствуем легкий ступор. Человек на картине Эдварда Мунка не кричит, а на автопортрете Ван Гога изображен вовсе не он — вот лишь некоторые примеры, которые переворачивают наше представление о живописи с ног на голову.

Редакция AdMe.ru окунулась в изыскания ученых мужей, чтобы расставить точки над i и понять, что же на самом деле хотели сказать известные художники.

Эдвард Мунк «Крик»

Картина Эдварда Мунка «Крик» овеяна множеством легенд и считается одной из самых дорогих. Многие уверены, что персонаж кричит. По мнению специалистов Британского музея, он закрывает уши, потому что слышит крик. На создание шедевра Мунка вдохновила прогулка с друзьями: он увидел кроваво-красный закат и словно ощутил бесконечный крик природы. Сам художник назвал свое творение по-немецки Der Schrei der Natur, то есть «Крик природы».

Жан Оноре Фрагонар «Счастливые возможности качелей»

Многие думают, что эта картина олицетворяет безмятежность и легкость. Как бы не так: живописец заложил в работу иной смысл. Качели раскачивает пожилой муж дамы, на переднем плане изображен молодой любовник героини. Его взгляд устремлен под платье девушки, а сам кавалер изображен в кустах роз, которые в эпоху рококо символизировали чувственность. Девушка кокетливо сбрасывает туфельку, что в то время расценивалось как недвусмысленный намек.

Густав Климт «Поцелуй»

«Поцелуй» — еще одна картина, которую то и дело романтизируют. По одной из версий, автор поделился своим видением «Метаморфоз» Овидия. Аполлон неосторожно пошутил над Эросом, за что был наказан. Он влюбился в нимфу Дафну, которая совсем не разделяла чувств молодого красавца. Когда он решился поцеловать деву, та превратилась в лавровое дерево. Этот кульминационный момент и запечатлел Климт. На это указывают цветы на голове девушки, а также удлиненные пальцы ног, которые вот-вот станут корнями.

Винсент Ван Гог «Портрет Тео Ван Гога»

Долгое время считалось, что эта работа 1887 года — автопортрет великого художника. Но в 2011 году историки искусства высказали сенсационное предположение. Оказывается, Ван Гог изобразил не себя, а своего брата Тео.

Братья не просто были близкими друзьями, но и выглядели очень похоже. Портрет относится к не очень хорошо изученному периоду творчества художника: в то время он жил в Париже и Антверпене. Сомнения искусствоведов вызывали некоторые черты мужчины на портрете: более круглые, чем у Винсента, уши, гладко выбритые щеки и более светлые волосы.

Эдвард Хоппер «Полуночники»

Произведение датируется 1942 годом, поэтому его часто связывали со Второй мировой войной. Современники трактовали «Полуночников» как отражение изоляции, вызванное военными действиями, и неизвестность меняющегося мира. Сам же автор подошел к своему полотну более прозаично и показал одиночество большого города.

Ян ван Эйк «Портрет четы Арнольфини»

Ван Эйк написал портрет по случаю свадьбы купца Джованни ди Николао Арнольфини. Поэтому зрители часто считают молодую жену героя беременной. Не все искусствоведы согласны с такой трактовкой. Все дело в социальном статусе: чем больше одежды носил человек, тем богаче он считался. Богатый наряд девушки указывает на ее положение в обществе, к тому же Арнольфини торговал тканями.

Грант Вуд «Американская готика»

Вуд создал свою знаменитую работу в 30-е годы, в период Великой депрессии. Картине приписывают самые разные смыслы: от зловещего до ироничного. Другие видели в ней намек на ограниченность и глупость фермеров. Одна из жительниц штата Айова даже угрожала Вуду. Сам живописец стремился показать собирательный образ сильных духом людей из глубинки. Грант Вуд родился в семье фермеров и знал этот уклад жизни не понаслышке. Именно такие фермеры, по мнению автора, могут сопротивляться неурядицам и смогут преодолеть экономические трудности.

Самюэл ван Хогстратен «Тапочки»

Полотно может показаться весьма скучным, если не рассмотреть его детали. Это не просто изображение интерьера, а этакое нравоучение автора. Метла у стены и закрытая книга указывают, что хозяйка оставила свои заботы ради свидания. О том же говорят и торопливо брошенные тапочки, размещенные в центре композиции. Свеча, стоящая рядом с книгой, символизирует, что время на романтическую связь было потрачено напрасно и ничего не принесло. Ван Хогстратен явно выражает свой негатив по отношению к любовным приключениям.

Габриэль Метсю «Мужчина пишет письмо», «Женщина, читающая письмо»

Иногда художники оказываются еще более изобретательными: понять смысл одной картины можно, лишь зная сюжет другой. «Мужчина, пишущий письмо» и «Женщина, читающая письмо» Габриэля Метсю кажутся обычными зарисовками быта, если не знать об их связи: мужчина пишет любовное письмо той самой женщине. Девушка отложила рукоделие и погрузилась в чтение, а горничная более рассудительна: она отодвигает занавеску, закрывающую картину, на которой изображен шторм. Непогода указывает, что любовь таит столько же опасностей, сколько морское путешествие. Сама же горничная держит в руке еще одно письмо, адресованное Габриэлю Метсю, — таким образом он иронично подписал полотно.

Исаак Левитан «У омута»

Этот вроде бы обычный пейзаж кажется немного гнетущим. Причина кроется в истории места, которое запечатлел Левитан. Раньше в окрестностях жил барин, который, будучи женатым, заглядывался на крепостных девушек. Одну из крестьянок полюбил камердинер барина — молодые люди обручились. Когда барин узнал об этом, отправил камердинера служить рекрутом, а девушка от горя утопилась в этом омуте. Кстати, именно эта история вдохновила Пушкина на драму «Русалка».

Эмма Браунлоу «Подкидыш возвращается к матери»

На холсте показано не просто счастливое воссоединение семьи, а целый культурный пласт. В викторианскую эпоху женщинам приходилось очень непросто, особенно небогатым и одиноким. В то время на свет появлялось много незаконнорожденных детей, которых матери оставляли на улицах. Капитан Томас Корам основал приют для них: девушки могли оставить ребенка на крыльце. Один из воспитанников приюта, Джон Браунлоу, впоследствии стал его директором, а его дочь Эмма занялась живописью. На картине она показала мать, которая однажды оставила девочку в приюте. Через несколько лет она поправила свое положение и вернулась за дочерью. Мужчина, стоящий возле стола, — Джон Браунлоу.