12 токсичных требований к матерям, на которые плюнули современные женщины. И это круто

Чего только не требовало общество от матерей раньше: ребенка надо воспитать, дом в идеальном виде держать, параллельно на работу ходить, а на себя можно и рукой махнуть. Увы, такие стереотипы живы до сих пор, но позитивные изменения уже заметны.

Мы в AdMe.ru решили показать, что старые токсичные требования постепенно уходят в прошлое, а многие современные женщины начали прислушиваться прежде всего к себе, а не к окружающим.

Раз уж женщина родила, то пусть дома сидит и свыкнется с мыслью, что теперь у нее одна социальная роль — мать

После родов нужно моментально прийти в форму — и не важно, что организм еще не отошел от стресса, да и грудное вскармливание никто не отменял

Нельзя нанимать няню, потому что это чужой человек, нужно самой со всем справляться

Рожать нужно не когда сама захочешь, а когда принято. Чем раньше, тем лучше, ведь бабушка хочет внуков

Работу тоже никто не отменял. Родила — соберись и беги трудиться дальше

Рождение ребенка — абсолютное счастье. Если это не так, придется держать лицо, чтобы никто не подумал, что женщина «неправильная»

Жаловаться нельзя, ходить к психологу нежелательно. А то муж подумает, что жена лентяйка, а родственники засмеют из-за «мозгоправа»

Дома нужно поддерживать идеальный порядок, ведь ухаживать за ребенком совсем не сложно, можно параллельно готовить и убираться

Ребенка надо пораньше записать на кучу секций, ведь это необходимо, да и подружки водят своих деток на 33 кружка

Отца нагружать ребенком нельзя, ведь он устал после работы, а мать и так целый день дома сидит

Очень важно читать все книги о материнстве и психологии ребенка, ведь только так женщина станет настоящей мамой

Нельзя кормить грудью ребенка в общественных местах, это некультурно. Нормальная мать кормит малыша дома