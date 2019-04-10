12 суеверий, в которые мы верим, не задавая лишних вопросов

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Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, суеверия все еще одолевают нас. Они передаются из поколения в поколение, а иногда создается впечатление, что прописаны в нашей ДНК. К примеру, мы часто обходим черную кошку и почти всегда садимся на дорожку перед дальней поездкой. А на вопрос, зачем мы это делаем, не задумываясь, отвечаем: так принято, это ж на удачу.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как это выглядит со стороны. И сделали вывод: порой заставляется умиляться, а иногда — смеяться в голос.

1. Ничего не передаем через порог

Раньше именно в этом месте закапывали прах умерших людей. Язычники считали, что порог разделяет мир живых и мертвых. А когда человек передает что-либо через порог, он тревожит души умерших. Если у вас не припрятано парочки секретов в шкафу или на пороге, то смело передавайте человеку необходимую вещь.

2. Не показываем ребенка 40 дней

В язычестве считалось, что ребенок — это чье-то перерождение и он приходит из мира мертвых. А переход с того света длится 40 дней. Поэтому и нужно беречь его от негатива, чтобы он не остался во власти тьмы. Скептики нашли объяснение этому суеверию в медицине: в течение этого периода у ребенка формируется иммунитет, а другие люди могут быть переносчиками микробов и вирусов, о которых они сами даже не подозревают.

3. Не проходим под двумя столбами, которые сделаны буквой Л

«Собачьи ворота» или «козел» — именно так чаще всего называют такой проход между столбами. В народе считают, что заостренная верхушка собирает весь мировой негатив, а тот, кто проходит под ним, забирает его. А вот с точки зрения техники безопасности и срока строительства подобных конструкций действительно стоит воздержаться от прохождения под ними: мало ли, а вдруг землетрясение, а мы без каски.

4. Садимся на дорожку перед дальней поездкой

В нашем мире практически все слышали про домового и про то, что его стоит задабривать. Вот это действие — одно из таких. Считается, что перед отъездом стоит присесть и вслух перебрать все упакованные вещи, тогда невидимый сожитель не будет гневаться на то, что с ним не попрощались.

5. Стараемся не возвращаться домой, если что-то забыли

Ходят слухи, что, вернувшись домой, вы меняете характер вашего движения в течение дня. А все это дело рук духов, живущих в вашем жилье. И теперь вероятность, что день пройдет не так удачно, как хотелось, значительно вырастает. Конечно, как может пройти успешная встреча без забытых важных документов?

6. Смотрим в зеркало, если все-таки пришлось вернуться в дом за забытой вещью

Если вы все же рискнули вернуться и вызвать гнев духов вашей квартиры, народ придумал защитный ритуал — посмотреть в зеркало и показать язык. А вот психологи уверяют, что это полезный способ вспомнить о еще какой-нибудь забытой вещи.

7. Носим на запястье красные ниточки от сглаза или в незаметном месте прикалываем булавку

По одной из версий, булавка состоит из двух кругов, замкнутых между собой, куда попадают все недобрые слова в ваш адрес и откуда больше не выходят. Красные нити имеют тот же смысл с разницей только в том, что они якобы могут принести удачу и финансовое благополучие.

8. Стучим по дереву, чтобы не спугнуть удачу

В дохристианское время веровали, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. А стук по дереву использовали, чтобы приглушить свой голос на тот случай, если сам себя перехвалил. Так что если вы не относитесь к числу хвастунов, можете не переживать из-за этой приметы.

9. Не выбрасываем мусор вечером

Считалось, что на мусор, вынесенный после заката, непременно накинутся злые духи. Но и оставлять его на ночь тоже не рекомендовалось — защитники дома могли обидеться и уйти. Поэтому как быть в этом случае, решать только вам.

10. Полагаем, что если во время разговора кто-то чихнул, значит, только что была озвучена чистая правда

Чиханье — это неконтролируемый физиологический процесс, тем не менее люди и его привязали к приметам. В разные культурах считалось, что через рот в душу человека могли попасть бесы, а они не любили правды. Поэтому и говорили чихнувшему: «Правду говоришь». Но если вы хотите быть более убедительным, найдите человека с сезонной аллергией — он точно подтвердит все ваши слова.

11. Продавцы обмахивают деньгами от первой продажи все вещи, чтобы привлечь прибыль

Торговцы всего мира чего только не придумывали, чтобы обеспечить себе высокую прибыль и стабильные продажи. Одним из таких методов и было обмахивание товара деньгами после первой продажи. Продавцы были уверены, что это поможет быстро и выгодно сбыть товар.

12. Обходим черного кота, ведь если он перейдет дорогу, случится беда

Бедные черные коты... Чего они только не натерпелись за время своего существования. Многие верили, что он любимец и помощник ведьм. И чтобы не обидеть его и не прогневать, старались просто аккуратно обойти.

Как вы думаете, почему люди до сих пор верят в суеверия? А какие из них считаете самыми правдоподобными?