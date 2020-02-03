12 слов, которые давно уже должны быть в обиходе каждой женщины

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Как часто бывает так, что не хватает слов, чтобы описать свои чувства и текущее положение дел. А в жизни женщин таких ситуаций бывает еще больше, ведь у прекрасной половины человечества порой не все так просто, как кажется.

Мы в AdMe.ru придумали 12 новых слов, которых очень не хватало в нашем лексиконе, но которые так точно описывают некоторые жизненные моменты.

12. Уравнобешеная — отличающаяся умением смотреть матом

11. Маникюрная уязвимость — состояние временной беспомощности ради красоты рук

10. Мазилка — собирательное название всех кремов и масок

9. Зыринг — процесс лицезрения объекта обожания с невозможностью обладания им в данный момент

8. Тыринг — процесс отбирания объекта обожания с возможностью обладания им в данный момент

7. Шопосканинг — способность стоя у входа в магазин за 5 секунд определить, есть там подходящие вещи или нет

6. Люболь — осознание того, что любовь зла

5. Состояние диетического аффекта — пребывание в забытьи во время диеты, когда личность не отдает себе отчета в содеянном

4. Длинемма — сложнейший выбор в жизни каждой женщины, когда она хочет остричь и отрастить волосы одновременно

3. Недообнимание — состояние женщины, когда в ее организме не хватает обнимашек

2. Форс-нажор — непреодолимая сила, которая вынуждает женщину объедаться вопреки ее желанию похудеть

1. Безлифтежность — особое состояние гармонии и умиротворенности, возникающее, когда на теле нет лифчика