12 слов, которые давно уже должны быть в обиходе каждой женщины
Как часто бывает так, что не хватает слов, чтобы описать свои чувства и текущее положение дел. А в жизни женщин таких ситуаций бывает еще больше, ведь у прекрасной половины человечества порой не все так просто, как кажется.
Мы в AdMe.ru придумали 12 новых слов, которых очень не хватало в нашем лексиконе, но которые так точно описывают некоторые жизненные моменты.
12. Уравнобешеная — отличающаяся умением смотреть матом
11. Маникюрная уязвимость — состояние временной беспомощности ради красоты рук
10. Мазилка — собирательное название всех кремов и масок
9. Зыринг — процесс лицезрения объекта обожания с невозможностью обладания им в данный момент
8. Тыринг — процесс отбирания объекта обожания с возможностью обладания им в данный момент
7. Шопосканинг — способность стоя у входа в магазин за 5 секунд определить, есть там подходящие вещи или нет
6. Люболь — осознание того, что любовь зла
5. Состояние диетического аффекта — пребывание в забытьи во время диеты, когда личность не отдает себе отчета в содеянном
4. Длинемма — сложнейший выбор в жизни каждой женщины, когда она хочет остричь и отрастить волосы одновременно
3. Недообнимание — состояние женщины, когда в ее организме не хватает обнимашек
2. Форс-нажор — непреодолимая сила, которая вынуждает женщину объедаться вопреки ее желанию похудеть
1. Безлифтежность — особое состояние гармонии и умиротворенности, возникающее, когда на теле нет лифчика
Какие еще слова, по вашему мнению, давно пора добавить в женский толковый словарь?