12 ситуаций, которые могли бы произойти, окажись я на день доктором
Врачи — люди необыкновенные, а хорошие врачи — просто герои нашего времени и настоящие спасители. В их головах умещается такое количество информации, которое многим и не снилось. Сегодняшние комиксы о том, настолько ответственна работа доктора и что было бы, окажись на его месте обычный дилетант.
Мы в AdMe.ru с безграничным уважением относимся к врачам всего мира, а эти 12 комиксов призваны продлить жизнь, ведь смех тому способствует.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
А что бы сделали вы, если бы вдруг стали на один день врачом?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru