12 ситуаций, которые могли бы произойти, окажись я на день доктором

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Врачи — люди необыкновенные, а хорошие врачи — просто герои нашего времени и настоящие спасители. В их головах умещается такое количество информации, которое многим и не снилось. Сегодняшние комиксы о том, настолько ответственна работа доктора и что было бы, окажись на его месте обычный дилетант.

Мы в AdMe.ru с безграничным уважением относимся к врачам всего мира, а эти 12 комиксов призваны продлить жизнь, ведь смех тому способствует.

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А что бы сделали вы, если бы вдруг стали на один день врачом?