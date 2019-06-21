12 шедевров мирового искусства, ошибки на которых будет трудно развидеть

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Спустя сотни лет после появления знаменитых произведений искусства эксперты анализируют творчество мастеров, но где замысел, а где случайность, объективно определить уже невозможно. Нам остается лишь наслаждаться созерцанием шедевров, подмечая в них то, что можно назвать недочетами: несимметричные стопы на картинах Боттичелли или косоглазие скульптуры «Давид».

AdMe.ru решил рассказать о тайнах, скрытых в работах великих мастеров живописи, архитектуры и скульптуры. А в наших бонусах вы увидите Джоконду и Илью Репина с неожиданной стороны.

Жан Энгр, «Портрет графини де Хаусонвилль»

На портрете графини де Хаусонвилль искажена правая рука: кажется, что предплечье больше, чем нужно, локоть слишком далеко, изгиб пальцев — неестественный. В зеркале видны пальцы руки, которую модель держит у шеи, но они не должны там отражаться. Работы Жана Энгра разительно отличаются: одни полотна завораживающе реалистичны, на других художник нарушает пропорции. Натурализм его работ критики называли вульгарным, и, вероятно, пренебрежение анатомией стало протестом мастера.

Уильям Бугро, «Волна»

На картине «Волна» модель опирается руками на объемный предмет, который имеет мало общего с песком на пляже. Такой прием был привычен для мира искусства: никто не будет позировать в обнаженном виде на берегу моря по 4–8 часов в день, тем более в XIX веке. Но почему-то художник не попытался сгладить углы, расположив руки модели иначе.

Теодор Жерико, «Скачки в Эпсоме»

Так выглядит работа Мейбриджа — лошадь в движении. Фотограф доказал, что бег лошади не может быть таким, как на полотне Жерико.

Положение ног лошадей на картине «Дерби 1821 года в Эпсоме», или «Скачки в Эпсоме», неверное: одновременно вытянутые в противоположные стороны задние и передние ноги создают эффект не бегущих, а парящих над землей животных. Ошибку на картине нашел фотограф Эдвард Мейбридж спустя 50 лет после ее создания. Да, на долю секунды скакуны отрывают от земли 4 ноги, но из-за особенностей анатомии это выглядит по-другому.

Сандро Боттичелли, «Весна» и «Рождение Венеры»

Сандро Боттичелли, «Весна».

В работах Боттичелли присутствуют неточности в анатомии стопы, и это относится как к ключевым фигурам полотна, так и к второстепенным. Почему так сложилось — остается загадкой, но на картинах «Весна» и «Рождение Венеры» на фоне сложной композиции немного кривые стопы выглядят так, будто художник спешил. Возможно, он стремился к собственному идеалу и целенаправленно уходил от реализма в декоративность.

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры».

Микеланджело Буонарроти, «Пьета»

«Оплакивание Христа», или «Пьета», — единственная работа, которую Микеланджело подписал. Скульптура создает уместное ситуации настроение, и она так прекрасна, что небольшие неточности перестаешь замечать. Но обратите внимание на соотношение тел Марии и Христа — ее хрупкую фигуру пришлось «усилить» огромным количеством драпировок, чтобы композиция пришла в баланс. Ее руки, ноги и плечи выглядят крупнее, чем у Христа.

Кентерберийский собор

Кентерберийский собор — главный англиканский храм Великобритании, яркий пример готической архитектуры Средневековья. И здесь не обошлось без недочетов: на фото выше можно увидеть, что элемент трифория несимметричен.

Андреа Мантенья, «Мертвый Христос»

На работе Мантеньи четко прослеживается искажение пропорций: большая голова Христа, длинные руки и короткие ноги. Считается, что художник намеренно уменьшил размер ступней. Внимание благодаря этому акцентировано на грудной клетке.

Ян Госсарт (Мабюз), «Портрет купца» и «Автопортрет»

У Мабюза пальцы рук на некоторых картинах слишком длинные, необычно изогнуты, и изумительная реалистичность живописи усиливает этот эффект. Долго и неподвижно позировать проблематично, поэтому неудивительно, что детали полотен могли меняться в процессе, а ошибки были неизбежны.

Жан Энгр, «Большая одалиска»

Спина одалиски, кажется, имеет больше позвонков, чем нужно. Ученые воспроизводили позу модели с полотна и пришли к заключению, что такой изгиб туловища повторить не удастся. Кроме того, правая рука слишком длинная, а левая нога неправильно изогнута в области колена.

Микеланджело Буонарроти, «Давид»

Вот уже 5 столетий Давид считается идеалом мужской красоты. Но если посмотреть прямо в лицо статуи, становится заметно косоглазие: правый глаз направлен немного вверх, тогда как левый смотрит прямо. Можно возразить, что выдающийся мастер, каким был Микеланджело, сделал это намеренно, ведь с других ракурсов 5-метровая скульптура выглядит отлично. Но, как сказано в одном исследовании, офтальмолог с трудом поверил бы, что Давид смог одолеть Голиафа с таким зрением.

Бонус № 1: Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

Пока взгляды всего мира прикованы к хитрой симметрии лица Джоконды, а ученые проводят отдельные исследования, посвященные истинному смыслу ее улыбки, пейзаж на заднем плане обделен вниманием. Если присмотреться, возникает ощущение, что правая и левая стороны заднего плана никак не связаны между собой. По одной из версий, это был результат экспериментов художника.

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