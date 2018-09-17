12 проблем, с которыми все девушки сталкиваются осенью

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Осень — это пора шикарных нарядов, теплых свитеров, ярких ботинок, тыквенного латте и роскошной желто-красной листвы под ногами. Но все ли так идеально, как мы рисуем в своем воображении?

Мы в AdMe.ru хотим показать вам несколько комичных, но очень жизненных осенних проблем, с которыми сталкиваются почти все девушки.

Осень — это самая непредсказуемая пора года

Она часто не хочет сразу отпускать лето

Зато, когда наконец холодает, мы все равно не хотим одеваться по погоде

И ищем любые способы согреться

Но зато, когда настроение на нуле, есть проверенные средства для борьбы с грустью

А еще, чтобы не унывать, нужно во всем видеть плюсы

И поднимать себе настроение яркими аксессуарами

И конечно же, поможет антистрессовый шопинг! Все равно нужен новый тональник...

А вот с осенними фотосессиями надо быть поосторожнее

И не стоит печалиться, что школа давно закончилась

После такого нужно поднять себе настроение

А если все еще грустно, можно просто посмотреть в зеркало!

А с какими проблемами сталкиваетесь осенью вы? Делитесь с нами, и, возможно, ваши истории станут нашими следующими сюжетами!