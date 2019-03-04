12 примеров, которые показывают, что у нас с животными слишком много общего
Если вы не замечали, у людей и животных много общего. Гепард может сидеть неподвижно до нескольких часов, прямо как мы, когда находимся на работе в офисе. Коалы могут спать до 20 часов в сутки, и мы любим в выходные подольше не вставать, совсем как они. А на кого похожи вы? На кота, панду или, может, осьминога? Найдите свое альтер эго среди братьев наших меньших.
Мы в AdMe.ru уже отыскали своих тотемных животных, теперь очередь за вами.
Панда
- Темные круги под глазами.
- Вечный интроверт-холостяк.
- Нет своего жилища.
Лошадь
- Над шуткой ржу громче всех.
- Обожаю овсянку.
- Короткие стрижки не для меня.
Кот
- Могу спать весь день.
- Окружающие не всегда меня достойны.
- Все плохое запоминаю и потом мщу.
Енот
- Темные круги под глазами.
- Не сплю по ночам и брожу в поисках пищи.
- Ем все подряд.
Кролик
- Все хотят меня, милаху, потискать.
- Активно участвую в развитии генофонда.
- Люблю развесить уши.
Медведь
- Могу проспать хоть полгода.
- Если разбудить, буду шататься по дому и искать еду.
- Запасаю жирок к холодам.
Хомяк
- Все время что-то жую.
- Могу подолгу обходиться без общества.
- Мне палец в рот не клади.
Осьминог
- Живу в полном одиночестве.
- Выхожу из дома только в случае крайней необходимости.
- Мне важна глубина во всем.
Белка
- Обычно ношу рыжий, но зимой хочется стать брюнеткой.
- Почему-то вызываю у окружающих желание кормить меня с руки.
- Перед моим обаянием не устоит ни один крепкий орешек, даже Брюс.
Лев
- Я требователен и категоричен, но в душе добрый котик.
- Я каждый раз плачу, когда смотрю «Король Лев».
- Хорошо прячусь. От ответственности.
Верблюд
- Не создана для холода.
- Люблю делать запасы.
- Меня только могила исправит.
Ленивец
- Я встаю пораньше, чтобы опаздывать без спешки.
- Миролюбив и добродушен.
- Могу проспать все выходные. И не только.
Нашли свое тотемное животное? Если его не оказалось в списке, опишите нам его.
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru