12 примеров, которые показывают, что у нас с животными слишком много общего

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Если вы не замечали, у людей и животных много общего. Гепард может сидеть неподвижно до нескольких часов, прямо как мы, когда находимся на работе в офисе. Коалы могут спать до 20 часов в сутки, и мы любим в выходные подольше не вставать, совсем как они. А на кого похожи вы? На кота, панду или, может, осьминога? Найдите свое альтер эго среди братьев наших меньших.

Мы в AdMe.ru уже отыскали своих тотемных животных, теперь очередь за вами.

Панда

  • Темные круги под глазами.
  • Вечный интроверт-холостяк.
  • Нет своего жилища.

Лошадь

  • Над шуткой ржу громче всех.
  • Обожаю овсянку.
  • Короткие стрижки не для меня.

Кот

  • Могу спать весь день.
  • Окружающие не всегда меня достойны.
  • Все плохое запоминаю и потом мщу.

Енот

  • Темные круги под глазами.
  • Не сплю по ночам и брожу в поисках пищи.
  • Ем все подряд.

Кролик

  • Все хотят меня, милаху, потискать.
  • Активно участвую в развитии генофонда.
  • Люблю развесить уши.

Медведь

  • Могу проспать хоть полгода.
  • Если разбудить, буду шататься по дому и искать еду.
  • Запасаю жирок к холодам.

Хомяк

  • Все время что-то жую.
  • Могу подолгу обходиться без общества.
  • Мне палец в рот не клади.

Осьминог

  • Живу в полном одиночестве.
  • Выхожу из дома только в случае крайней необходимости.
  • Мне важна глубина во всем.

Белка

  • Обычно ношу рыжий, но зимой хочется стать брюнеткой.
  • Почему-то вызываю у окружающих желание кормить меня с руки.
  • Перед моим обаянием не устоит ни один крепкий орешек, даже Брюс.

Лев

  • Я требователен и категоричен, но в душе добрый котик.
  • Я каждый раз плачу, когда смотрю «Король Лев».
  • Хорошо прячусь. От ответственности.

Верблюд

  • Не создана для холода.
  • Люблю делать запасы.
  • Меня только могила исправит.

Ленивец

  • Я встаю пораньше, чтобы опаздывать без спешки.
  • Миролюбив и добродушен.
  • Могу проспать все выходные. И не только.

Нашли свое тотемное животное? Если его не оказалось в списке, опишите нам его.

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru

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