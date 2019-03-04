12 примеров, которые показывают, что у нас с животными слишком много общего

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Если вы не замечали, у людей и животных много общего. Гепард может сидеть неподвижно до нескольких часов, прямо как мы, когда находимся на работе в офисе. Коалы могут спать до 20 часов в сутки, и мы любим в выходные подольше не вставать, совсем как они. А на кого похожи вы? На кота, панду или, может, осьминога? Найдите свое альтер эго среди братьев наших меньших.