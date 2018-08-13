12 комиксов о том, как выглядят отношения влюбленных в 1-й месяц и через 1 год

Все счастливые и крепкие пары когда-то только начинали отношения, многого стеснялись и вообще вели себя в обществе друг друга совсем по-другому. Например, в первые месяцы многие девушки боялись показаться перед своим избранником без макияжа и часами стояли у плиты, чтобы удивить любимого особенным блюдом, а парни все не могли найти удобную позу для ночных обнимашек и думали, что они самые сильные и мужественные в паре. Но спустя всего лишь год все круто меняется. Давайте вместе посмотрим на эти отличия.

AdMe.ru нарисовал 12 безумно милых и ироничных комиксов о том, как со временем меняются отношения в паре.

Спойлер: кое-что остается неизменным. Листаем до конца, заряжаемся позитивом и узнаем в персонажах комикса себя и свою вторую половинку!

Ее аппетиты оказываются не такими уж и скромными

Подготовка к свиданию с любимым теперь отнимает куда меньше времени

Удивлять партнера стало даже проще

Неудобства во время ночных обнимашек? Парочки со стажем о них не слышали

Некоторые ожидания оказались далеки от реальности

Наши кулинарные способности эволюционируют прямо на глазах

Можно больше не притворяться слабой и беззащитной

Зачем скрывать свои чувства?

К черту все сомнения и переживания!

Ведь только рядом с любимыми можно быть собой

Если уж меняться, то только вместе

Но пусть кое-что всегда остается неизменным

Что еще меняется в отношениях парочек со временем? Поделитесь своими историями, нам очень интересно!

Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru

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5 Комментарии
  • 13 августа 2018
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