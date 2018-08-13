12 комиксов о том, как выглядят отношения влюбленных в 1-й месяц и через 1 год
Все счастливые и крепкие пары когда-то только начинали отношения, многого стеснялись и вообще вели себя в обществе друг друга совсем по-другому. Например, в первые месяцы многие девушки боялись показаться перед своим избранником без макияжа и часами стояли у плиты, чтобы удивить любимого особенным блюдом, а парни все не могли найти удобную позу для ночных обнимашек и думали, что они самые сильные и мужественные в паре. Но спустя всего лишь год все круто меняется. Давайте вместе посмотрим на эти отличия.
AdMe.ru нарисовал 12 безумно милых и ироничных комиксов о том, как со временем меняются отношения в паре.
Спойлер: кое-что остается неизменным. Листаем до конца, заряжаемся позитивом и узнаем в персонажах комикса себя и свою вторую половинку!
Ее аппетиты оказываются не такими уж и скромными
Подготовка к свиданию с любимым теперь отнимает куда меньше времени
Удивлять партнера стало даже проще
Неудобства во время ночных обнимашек? Парочки со стажем о них не слышали
Некоторые ожидания оказались далеки от реальности
Наши кулинарные способности эволюционируют прямо на глазах
Можно больше не притворяться слабой и беззащитной
Зачем скрывать свои чувства?
К черту все сомнения и переживания!
Ведь только рядом с любимыми можно быть собой
Если уж меняться, то только вместе
Но пусть кое-что всегда остается неизменным
Что еще меняется в отношениях парочек со временем? Поделитесь своими историями, нам очень интересно!
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru