12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

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Благодаря Борису Заходеру мы все с детства знаем, что в названиях пород — обман, а может, произвол. Но мы уже давно выросли и можем бороться с произволом, вооружившись чувством юмора.

Редакция AdMe.ru будет рада, если вы не только оцените креатив наших иллюстраторов, но и предложите в комментариях собственные названия пород, которые говорили бы о главных качествах собаки.

1. Почеширский терьер

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Почеширскому терьеру все равно, чем вы будете его чесать. Рукой, ногой, садовыми граблями. Просто не останавливайтесь, пожалуйста!

2. Цербернар

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

В душе цербернар всегда остается щеночком. Попробуйте объяснить это улепетывающему со всех ног прохожему, которого вот-вот догонит ваш питомец, чтобы поиграть.

3. Буль-бультерьер

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Этот пес обожает плавать. Имейте в виду, что ему все равно, где это делать: в ванне или в грязной луже на улице, поэтому ради собственного блага почаще устраивайте ему спа дома.

4. Хаудуюдог

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Хаудуюдог встречает гостей первым, возможно, для того, чтобы поинтересоваться их драгоценным здоровьем и предложить чашечку чая. Но это не точно.

5. Пустолайка

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Отличная сторожевая порода. Пес будет оберегать вашу безопасность, даже когда опасности на горизонте нет.

6. Диванная сторожевая

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Вы можете быть на 100 % уверены: даже если в квартиру проникнут воры и вынесут все подчистую, ваши собака и диван останутся на месте.

7. Бульдогзер

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Вы садовод-любитель? Тогда этот песик поможет вам! Правда, у него свои представления о ландшафтном дизайне. Но он — профи, а вы — любитель. Так что отойдите в сторонку, чтобы вас землей не засыпало.

8. Дрожтерьер

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Любимец мам и бабушек, который никогда не против надеть еще один свитерок или теплую шапку.

9. Русская самогончая

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Есть теория, что эта порода берет начало от розовых зайчиков из знаменитой рекламы батареек. Скорее всего, она верна, потому что, когда вы уже абсолютно выдохлись в игре со своим питомцем, он еще полон сил и энергии.

10. Тапкса

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Представители этой породы выступают в боях с обувью как своей весовой категории, так и с более тяжелыми противниками. Завалить небольшой тапок 35-го размера или армейский ботинок 42-го? Тапкса не делает исключений.

11 и 12. Колбассет-хаунд и булкодав

12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

Эти проказники работают в команде, без шума и пыли, поэтому подойдут аллергикам и людям, восприимчивым к громким звукам. Но булкодава не рекомендуется заводить любителям диет, так как он обожает мучное и может сбить хозяина с пути истинного. Колбассет-хаунд не приживется в доме вегетарианца.

А ваш пес какой породы?

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru

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