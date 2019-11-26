12 новых пород собак, которые придумали хозяева, а не заводчики

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Благодаря Борису Заходеру мы все с детства знаем, что в названиях пород — обман, а может, произвол. Но мы уже давно выросли и можем бороться с произволом, вооружившись чувством юмора.

Редакция AdMe.ru будет рада, если вы не только оцените креатив наших иллюстраторов, но и предложите в комментариях собственные названия пород, которые говорили бы о главных качествах собаки.

1. Почеширский терьер

Почеширскому терьеру все равно, чем вы будете его чесать. Рукой, ногой, садовыми граблями. Просто не останавливайтесь, пожалуйста!

2. Цербернар

В душе цербернар всегда остается щеночком. Попробуйте объяснить это улепетывающему со всех ног прохожему, которого вот-вот догонит ваш питомец, чтобы поиграть.

3. Буль-бультерьер

Этот пес обожает плавать. Имейте в виду, что ему все равно, где это делать: в ванне или в грязной луже на улице, поэтому ради собственного блага почаще устраивайте ему спа дома.

4. Хаудуюдог

Хаудуюдог встречает гостей первым, возможно, для того, чтобы поинтересоваться их драгоценным здоровьем и предложить чашечку чая. Но это не точно.

5. Пустолайка

Отличная сторожевая порода. Пес будет оберегать вашу безопасность, даже когда опасности на горизонте нет.

6. Диванная сторожевая

Вы можете быть на 100 % уверены: даже если в квартиру проникнут воры и вынесут все подчистую, ваши собака и диван останутся на месте.

7. Бульдогзер

Вы садовод-любитель? Тогда этот песик поможет вам! Правда, у него свои представления о ландшафтном дизайне. Но он — профи, а вы — любитель. Так что отойдите в сторонку, чтобы вас землей не засыпало.

8. Дрожтерьер

Любимец мам и бабушек, который никогда не против надеть еще один свитерок или теплую шапку.

9. Русская самогончая

Есть теория, что эта порода берет начало от розовых зайчиков из знаменитой рекламы батареек. Скорее всего, она верна, потому что, когда вы уже абсолютно выдохлись в игре со своим питомцем, он еще полон сил и энергии.

10. Тапкса

Представители этой породы выступают в боях с обувью как своей весовой категории, так и с более тяжелыми противниками. Завалить небольшой тапок 35-го размера или армейский ботинок 42-го? Тапкса не делает исключений.

11 и 12. Колбассет-хаунд и булкодав

Эти проказники работают в команде, без шума и пыли, поэтому подойдут аллергикам и людям, восприимчивым к громким звукам. Но булкодава не рекомендуется заводить любителям диет, так как он обожает мучное и может сбить хозяина с пути истинного. Колбассет-хаунд не приживется в доме вегетарианца.

А ваш пес какой породы?