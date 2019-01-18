12 мужчин с яркой внешностью, которые диктуют миру свои правила красоты

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Хорошо, когда вам от жизни достается бонус — родиться красавчиком, словно специально сотворенным по канонам идеальной внешности. Еще лучше может быть, только если вы чихать на них хотели, как 12 героев нашей подборки. Эти мужчины не просто приняли себя такими, какие они есть, но и заставили мир по достоинству оценить их особенности. А обаятельная модель из бонуса даже стал альтернативным американским идолом.

Редакция AdMe.ru любит мир во всем его многообразии и искренне восхищается уверенными в себе людьми, способными найти собственный путь самовыражения.

1. Кристиано, актер

Этот парень с огненными волосами — бразильский YouTube-блогер и актер театра. В свободное время Кристиано не только снимает новые видео для своего развлекательного канала, но и наслаждается прогулками на природе, не забывая делиться этими моментами со своими подписчиками.

2. Бера, певец

Бера Иванишвили, больше известный под сценическим именем Бера, — грузинский певец и автор песен, родившийся во Франции. Он не единственный альбинос в семье: его младший брат Цотне выглядит уменьшенной копией старшего и, возможно, пойдет по его стопам прямиком в мир музыки.

3. Мустафа Саиди, модель

Мустафа Саиди — профессиональная модель из Южной Африки с весьма причудливым, как будто специально прорисованным витилиго. Любопытная внешность обеспечила Мустафе заинтересованость модельных агентов и стремительную карьеру в мире моды.

4. Санель Джуниор Ксаба, модель

Обретя популярность, Санель использует ее, чтобы привлечь внимание общественности к двойственности положения альбиносов в мире моды. Добившись наконец признания своей уникальной красоты, они тем не менее остаются заложниками собственной внешности. Альбиноса, как человека с «крайне специфической эстетикой», редко приглашают стать участником рядовой фотосессии или рекламы. Гораздо чаще их задействуют в сюрреалистичных, провокационных или откровенно странных перформансах.

5. Николай Матаннанов, спортсмен

Кто бы мог подумать, что коренной якут Николай Матаннанов настолько органично будет смотреться в образе американского индейца? Колоритная внешность профессионального спортсмена привлекла внимание многих фотографов. Некоторые даже сравнивают его с главным мужским персонажем мультфима «Мулан». Сам же Николай не считает себя красавцем, говоря, что «красивое тело может сделать любой, были бы желание и упорство».

6. Hairfreaky long hair, блогер

У этого парня под ником Hairfreaky long hair довольно оригинальное хобби: он пытается отрастить волосы как можно длиннее. Всем критикующим его прическу блогер отвечает: «Как может быть что-то „слишком длинным“ для фрика?» Особенной частью ухода за такими волосами является вовсе не мытье, а сушка: приходится несколько часов сидеть и буквально ничего не делать. Феном в таком случае пользоваться неудобно, к тому же блогер боится навредить волосам.

7. Самюэль Фрайберг, блогер

Самюэль — молодой француз, чье родимое пятно вызывает весьма противоречивую реакцию окружающих. Но независимо от того, считают ли такую отметину на лице отталкивающей или прекрасной, спорщики не могут не признать, что она придает внешности парня своеобразие.

8. Каин Буффонж, модель

Впервые войдя в мир моды веснушчатым подростком с брекетами, Каин довольно быстро поднялся по карьерной лестнице. Парень признается, что это было непросто: он никогда не стремился стать моделью, ненавидел фотографироваться и очень стеснялся своей внешности. К счастью, в его окружении были люди, убеждавшие его в обратном и предлагавшие все же дать себе шанс раскрыться в этой области. Кажется, все, что в свое время не хватало Каину, — это немного уверенности.

9. Чжэнъян Джан, модель

Джан — одна из тех моделей, чья внешность не только не забывается, но и почти полностью отвлекает внимание от демонстрируемой одежды. Парень посвятил 10 лет традиционным китайским танцам, так что вдобавок к своей утонченной андрогинной внешности он обладает изрядным артистизмом. По собственному признанию, в жизни Джан одевается и держится далеко не так эпатажно, как на подиуме.

10. Карим Муссо

Несмотря на свою молодость, Карим успел поработать в модельном бизнесе, однако разочаровался в нем и прервал свою карьеру. Он не исключает возможность вернуться к ней через несколько лет, а в настоящее время парень сосредоточился на независимых творческих проектах и съемках.

11. Даниил Кудрявцев, модель

Инопланетные черты лица этой московской модели привлекают внимание многих фотографов, в том числе и зарубежных. Несмотря на частые разъезды по странам и активную работу в индустрии моды, Даниил не забывает о других направлениях, в частности получает образование в области технологий энергетической промышленности.

12. Хавьер Ботет, актер

Хавьер родился с довольно редким генетическим отклонением, называемым синдромом Марфана. У людей с таким нарушением непропорционально вытянутые кости, сильная худоба, очень высокий рост, удлиненные конечности и пальцы. Страдающие синдромом Марфана также отличаются фантастической гибкостью. Стоит отметить, что эта болезнь требует постоянного лечения и специального ухода на протяжении всей жизни. Впрочем, нет худа без добра: именно этот недуг сделал Хавьера находкой для режиссеров фильмов ужасов. Для полного перевоплощения парню требуются минимальные спецэффекты.

Бонус: новый американский идол

Индустрии красоты пора понять, что неприлично огромные суммы, потраченные на фотосессии, и активная пропаганда трендов красоты не гарантируют такой народной любви, как абсолютная непосредственность и чувство юмора. В кратчайшие сроки «неидеальный» Джошуа Варозза, залоговый поручитель, превратился в национального любимца, снявшись для шуточного календаря в лучших традициях модельных фото. Тем не менее Джошуа успешно противостоит звездной болезни: «Непросто быть международным идолом. Иногда я беру перерыв и занимаюсь настоящей работой. Вне зависимости от того, что на мне надето, если вам нужно поручительство — я к вашим услугам».