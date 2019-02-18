12 комиксов, после которых хочется крепко-накрепко задуматься о жизни
Некоторые вещи воспринимаются как обыденность, пока не посмотришь на них с иной стороны. Московский художник Антон Гудим не только смотрит на многие вещи по-другому, но и зарисовывает ситуации из повседневной жизни, в которых каждый может узнать соседа, коллегу, друга или самого себя и надолго задуматься.
AdMe.ru публикует последние из работ художника. Но предупреждаем: чтобы понять их смысл, возможно, придется присмотреться получше.
Будний день
Умываю руки
Трудный выбор
Змей-искуситель
Невозмутимость
Вечная проблема
Правила
Рваные джинсы
Попрошайка
День рождения
Тонкая работа
Признание
Удалось ли вам понять смысл всех комиксов?
Фото на превью instagram / @Gudim