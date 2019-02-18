12 комиксов, после которых хочется крепко-накрепко задуматься о жизни

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Некоторые вещи воспринимаются как обыденность, пока не посмотришь на них с иной стороны. Московский художник Антон Гудим не только смотрит на многие вещи по-другому, но и зарисовывает ситуации из повседневной жизни, в которых каждый может узнать соседа, коллегу, друга или самого себя и надолго задуматься.