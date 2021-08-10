12 комиксов от мамы, которая с юмором описывает все прелести родительства

Марина Быстрова — мама двоих детей и иллюстратор по совместительству, которая любит зарисовывать свои будни, добавляя юмор и самоиронию. Именно поэтому в ее комиксы невозможно не влюбиться.

Мы в AdMe.ru уверены, что в этих жизненных иллюстрациях многие родители узнают себя и своих детей.

«Люди, которые ни разу в жизни не пытались накормить маленького ребенка, что вы знаете о терпении?»

«У меня есть одна теория. Возможно, что второго ребенка начинаешь хотеть, когда с первым становится полегче и эта легкость, как ни странно, давит на тебя»

«Честно признаюсь, я многое утилизирую втайне от мужа, потому что начинается вот это все»

«Теперь, когда я сама мама, я угадываю в каждом взрослом тонны трудозатрат»

«„Его не подкупить. С ним не договориться. Он не ведает жалости. И он ни за что не остановится“. Мне кажется, это стопроцентное попадание в описание маленького ребенка»

«Меня безумно раздражает, когда начинают судить да рядить, а почему так назвали. Ваше ли дело?»

«Выражаю искреннее сочувствие всем, у кого ребенок по каким-то причинам просыпается очень рано»

«И так всегда»

«Сейчас тишина — моя любимая приправа к жизни»

«Вы замечали, что мультики сейчас есть ну абсолютно про все?»

«Пожалуй, ни одна медийная звезда не пользуется такой популярностью у своих фанатов, какой пользуется мама у своих маленьких детей»

«В малышах есть что-то космическое. Маленькое сладенькое существо, которое одной своей улыбкой может растопить самое огорченное оледеневшее сердце»