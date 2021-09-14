12 комиксов от мамы, которая с юмором описывает все, что происходит в жизни родителей

Марина Быстрова — мама 2 мальчишек, которые каждый день вдохновляют ее на создание сюжетов для жизненных комиксов. В работы художницы можно влюбиться с первого взгляда, потому что в них правда жизни мастерски гармонирует с отменным юмором.

Мы в AdMe.ru обожаем искренние иллюстрации и уверены, что они придутся по душе и родителям, и всем, кто любит посмеяться.

«Вот этого прикола я никак не пойму. Что, с пола вкуснее? Чего я не знаю?»

«У тебя мог быть целый мир, но ты его не выбрал»

«Мы с мужем называли этот прием „бесплатно покатался на ручках“»

«Когда слушаю рассуждения своего почти 5-летнего сына, понимаю, что в этом возрасте, дошкольном, от них можно услышать что-нибудь забавно-гениальное»

«Раньше, в период колик, а потом и активного роста зубов, я никогда не знала, какая ночь меня ждет»

«Невероятная дерзость дошкольников — не просто тырить чужую идею, а быть абсолютно уверенным, что она исконно твоя»

«Не знаю, почему так. Может, просто я нервная. Может, просто я мама»

«Кое-что роднит нас с миллионерами. Это невозможность купить ребенку абсолютно все, что он хочет»

«Сегодня был день, насыщенный шуршаниями по хозяйству. А дети рядом. Устала как собака»

«И в этот самый момент я поняла, как себя чувствуют мужчины, когда с ними отказываются целоваться»

«Бывают моменты в течение дня с детьми, когда хочется свернуться калачиком»

«Ну что, кто кем уже был?»