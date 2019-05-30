12 комиксов о том, каково быть родителем и через что придется пройти
Дети — цветы жизни, и когда они появляются в вашей семье, то все меняется в один миг. И это не всегда легко, и может произойти что-то непредсказуемое, например, вы можете обнаружить у себя седые волосы в 29 лет, а ваша сумочка превратится в одну большую аптечку и магазин памперсов. И помаду теперь будет найти еще сложнее.
Мы в AdMe.ru раскрыли секреты «закулисной» жизни с ребенком и теперь можем сказать, что дети — это не только любовь с первого взгляда.
Дети — это маленькие копии твоего мужа, а не тебя
Когда ты превращаешься в модель для причесок и макияжа
Когда ты не отказываешься от несуществующего чая и говоришь, что он очень вкусный
Дети — это будто тебя переехал поезд, но тебе это нравится
А ваза с фруктами выглядит так
Дети — это хорошо, когда спят
И когда твой ребенок одет по последнему писку моды, а ты все еще носишь белье, купленное до его рождения
Когда в сумочке есть пачка влажных салфеток, запасные подгузники, пара игрушек, фломастеры, пакетик крекеров, бутылка с водой и много фантиков
А любимая поза для сна — любая
Дети — это седые волосы в 29 лет
Но и шанс прожить детство еще раз
Дети — это навсегда
А как бы вы продолжили фразу «Дети — это...»?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru