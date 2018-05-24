12 комиксов о том, как нелегко даются девушкам «эти» дни

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6 лет — столько времени в среднем за всю жизнь у женщин идут «эти» дни. Чтобы в течение такого долгого срока не портить себе настроение из-за проблем и неудобств, которые они доставляют, лучше отнестись к ним с юмором, а заодно взглянуть на ситуацию со стороны. Например, посмеяться над тем, как сильно отличается от реальности образ девушки в «эти» дни в рекламе. Или какими огромными выглядят ночные прокладки на фоне обычных: кажется, что их можно использовать вместо надувного матраса в бассейне.

AdMe.ru нарисовал 12 правдивых комиксов о «тех самых» днях, которые каждый раз застают девушек врасплох. Надеемся, они поднимут ваше настроение и помогут узнать себя.

Разнообразие нижнего белья в «эти» дни оставляет желать лучшего. Зато удобно!

Если на свете и есть девушка, которая раз в месяц не испытывает трудностей, то она точно инопланетянка

Иногда наши мучители задерживаются. И вот тогда мы действительно радуемся их приходу

Эх, а ведь в рекламе нам обещали совсем другое

Кажется, что на месте желудка — черная дыра

Эмоциональное состояние меняется как по расписанию

А совершение простых действий может обернуться катастрофой

Иногда «эти» дни испытывают наше терпение на прочность

Ночные прокладки всегда чуточку больше обычных

Только настоящий мужчина способен на такой поступок

Не всему белью суждено пережить эти тяжелые дни

А ведь с виду может показаться, что мы отлично себя чувствуем, но внутри...

Мы что-то упустили? Делитесь в комментариях мыслями и историями о том, как вы переносите «эти» дни.