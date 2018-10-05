12 комиксов о том, как много мы поняли об учителях, став взрослыми

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Осенняя пора — это не только зонты и ковер из желтых листьев под ногами, но и воспоминания о школьных буднях и наших наставниках — учителях. Теперь-то мы понимаем, что двойки нам ставили вовсе не из-за вредности, а домашние задания давали не просто так. А уж сколько раз они закрывали глаза на наши проделки, понимаешь, только когда повзрослеешь. Готовы поспорить, вы тоже сегодня вспоминаете свои школьные годы совсем по-другому.

Мы в AdMe.ru рады поздравить всех учителей с праздником и хотим посвятить им комиксы о непростых буднях преподавателей. Побольше вам послушных учеников и поменьше бумажной работы!

Оглядываясь назад, мы понимаем, что именно учителям надо давать молоко за вредность. Много-много молока!

Как же мы были наивны, когда думали, что внезапная самостоятельная работа нужна, чтобы проверить наши знания

И нам казалось, что, когда мы дома учим уроки, учителя в это время отдыхают и веселятся

Но большинство из них страдает «синдромом картошки», когда после работы хочется лежать в темном углу и чтобы никто не трогал

Все наверняка помнят ту самую строгую училку, о которой ходили легенды

А ведь на самом деле педагоги тоже не любят плохие оценки, и если им приходится их ставить, то они делают это так

И как только им удавалось сдерживать смех при виде наших «гениальных» шпор?!

Мы были уверены, учительская — это место, где не умолкали разговоры о школьниках.

И думали, что педагоги ждут каникул не меньше нашего

А вы заметили, как со временем кардинально поменялось наше представление об идеальном учителе?

И хоть мы не всегда понимали, что для них значит идеальный подарок

Важно помнить и ценить тех, кто многие годы посвящал нам себя без остатка

Наверняка в вашей школе были учителя, которые запомнились вам на всю жизнь. Расскажите о них в комментариях!