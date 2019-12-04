12 комиксов о том, что женщиной быть непросто, но безумно весело

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У вас бывало так, что тот или иной комикс казался вам очень знакомым, как будто вы видели его раньше? А потом оказывалось, что эти ситуации просто случались и с вами. Иллюстратор Bella Sriwantana рисует именно такие жизненные комиксы, в которых очень легко узнать себя.