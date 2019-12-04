12 комиксов о том, что женщиной быть непросто, но безумно весело
У вас бывало так, что тот или иной комикс казался вам очень знакомым, как будто вы видели его раньше? А потом оказывалось, что эти ситуации просто случались и с вами. Иллюстратор Bella Sriwantana рисует именно такие жизненные комиксы, в которых очень легко узнать себя.
Мы в AdMe.ru обожаем иллюстрации, наполненные юмором и самоиронией, и уверены, что сегодняшние комиксы напомнят вам себя и поднимут настроение.
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А какие ситуации из вашей жизни вы бы хотели увидеть отрисованными в комиксах?
Фото на превью bella.illustration / instagram