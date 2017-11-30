12 комиксов о том, что детские привычки остаются с нами навсегда

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У каждого найдутся привычки с детства, с которыми невозможно распрощаться и по сей день. Кто-то ловит летящие снежинки ртом, кто-то прыгает через две ступеньки или съезжает по перилам, кто-то вешает на уши черешню, а кто-то читает с фонариком в «палатке» из одеяла.

AdMe.ru нарисовал комиксы о самых милых привычках, которым мы никогда не скажем «прощай».