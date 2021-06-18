12 комиксов о том, что тех, у кого есть дети, уже мало чем можно испугать или ошеломить

Мама двоих озорных мальчишек Марина Быстрова рисует моменты из своих будней, которые наполнены юмором и правдой жизни. Ее работы напоминают, что все мы похожи и во многих домах, где есть дети, творится тот же хаос с бешеными играми, нелогичными диалогами, задорным смехом и крепкими объятиями.

Мы в AdMe.ru обожаем иллюстрации, которые не только поднимают настроение, но и дают идеи для размышлений. Поэтому уверены, что и вам они придутся по душе.

«Я действительно была в нетерпеливом ожидании — каким будет мой второй сын. И где разнообразие?»

«Если бы вы видели мою кухню после каждой детской трапезы... После нее ребенка надо срочно эвакуировать в ванную»

«Детские руки — это огонь без пламени. После них вещи, как правило, либо не выживают, либо теряются»

«Уже сталкивались со страхами своих детей?»

«Старшему еще нет и 5 лет, а сколько вещей пошли в топку детского исследовательского пыла»

«На аттракцион „Я что-то делаю, и ребенок мне помогает“ уходят мегакиловатты родительской энергии»

«Что вы знаете о боли? P. S. Что упало в декрете, то упало на газету!»

«Диван — очень ненадежное место. Надо было забраться в шкаф, но там не так удобно лежать»

«Видела у какого-то блогера пост, который назывался „Затроганная мама“. Это понятие врезалось мне в память»

«Ну да, да, я та мама, которая ждет сна ребенка, как манны небесной»

«Дети отличаются удивительной свежей способностью видеть вещи с совершенно неожиданной стороны»

«Очень люблю чувство юмора своего мужа. Вообще, я даже представить не могу, как бы я ужилась с пресным человеком»