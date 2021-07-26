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12 комиксов о том, что отношения в кино порой выглядят совсем не так, как в реальной жизни

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Без хороших фильмов жизнь была бы совсем иной, но некоторые моменты бывают настолько нереалистичны и далеки от реальности, что хочется кричать: «Да ладно, в жизни вообще все не так!» Именно о таких сценах мы и вспомнили в сегодняшней статье.

Мы в AdMe.ru любим всякого рода сравнения, поэтому нарисовали комиксы о том, чем отношения в кино отличаются от реальной жизни.

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А какие штампы из кино не совпадают с вашей реальностью?

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