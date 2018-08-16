12 комиксов о том, что каждая девушка по-своему прекрасна, и плевать на цифры на весах

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Девушки вечно комплексуют по поводу внешности: то они чересчур худые, то слишком полные. Мы изнуряем себя диетами и не вылезаем из спортзалов, вместо того чтобы однажды подойти к зеркалу и сказать своему отражению: «Ты чертовски привлекательна!» А ведь это самый действенный способ побороть чувство неуверенности — принять себя и свое тело. Героини нашего комикса — харизматичная пышка и ее подруга, нежная худышка, — помогут вам полюбить себя со всеми своими складочками или торчащими ребрами, а заодно расскажут о своих проблемах, в которых каждая узнает себя.

AdMe.ru нарисовал 12 иллюстраций о том, что цифры на весах ничего не значат, особенно когда речь идет об отношениях с противоположным полом. Чтобы убедиться в этом, пролистайте комикс до конца.

Пока худышка пирует и не поправляется ни на грамм, дела у ее подруги идут не столь гладко

Иногда этим красоткам бывает трудно понять проблемы друг друга

В магазинах полки ломятся от одежды для миниатюрных женщин

Зато во время распродажи пухленьким девушкам есть где развернуться

И в прохладный вечер им не нужно кутаться в куртку — они гордо демонстрируют сногсшибательную фигуру

Однако свободного места на сиденье для тяжелых пакетов у одной из них почти не остается

В массажном салоне у стройняшек возникают неожиданные проблемы

Все-таки у каждой есть повод по-доброму завидовать подруге

И заодно помогать друг другу в непростых ситуациях

Делиться любимыми вкусняшками

Поддерживать во всех начинаниях

Главное, что нашим девчонкам не придется ссориться из-за мужчин, ведь противоположности притягиваются

Кто вы из этой парочки таких разных и одновременно невероятно похожих подружек? Поделитесь историей вашей дружбы, а заодно проблемами, с которыми каждой из вас пришлось столкнуться. Нам очень интересно!