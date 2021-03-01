12 комиксов о Сове — эффективном менеджере. Пожалуй, подобного начальника и врагу не пожелаешь

Сова из комиксов Xander Toons — классический пример начальника-самодура. И пусть она считает себя эффективным менеджером, ее подчиненным точно не позавидуешь. То зарплату задержит, то заставит работать за копейки, а то и вовсе без отпуска оставит. Как говорится, все как у людей.

Мы в AdMe.ru от души порадовались тому, что нам не приходится вести таких бесед с руководством. А из бонуса станет ясно, что даже на самого наглого босса может найтись управа.

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Бонус: но и на Сову иногда находится управа