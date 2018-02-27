12 комиксов о том, что всех бесит
Есть вещи, которые способны вывести из себя любого, даже самого спокойного человека. Наши комиксы раскрывают всю боль таких моментов.
AdMe.ru предлагает вам посмеяться над нашими картинками и немного над собой. Итак, вашему вниманию рейтинг самых раздражающих ситуаций.
12. Когда производители еще не придумали телефон, у которого не было бы таких проблем
11. Когда люди разговаривают на веганохипстерском
10. Когда вместо одного сообщения получаешь поток
9. Когда у людей свое понимание личного пространства
8. Когда друзья выкладывают твои неудачные фото
7. Когда вода... мокрая
6. Когда у раскладки другие планы
5. Когда кто-то нагло вторгается в твою книгу
4. Когда стоят над душой
3. Когда даже еда против тебя
2. Когда не дают насладиться фильмом
1. И когда хочется поспать, но нет
Бесит, что все самое интересное заканчивается внезапно, не правда ли? Или у вас по-другому? А может быть, у вас есть собственный рейтинг ситуаций, которые неистово раздражают. Сравним?
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru