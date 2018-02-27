12 комиксов о том, что всех бесит

Есть вещи, которые способны вывести из себя любого, даже самого спокойного человека. Наши комиксы раскрывают всю боль таких моментов.

AdMe.ru предлагает вам посмеяться над нашими картинками и немного над собой. Итак, вашему вниманию рейтинг самых раздражающих ситуаций.

12. Когда производители еще не придумали телефон, у которого не было бы таких проблем

11. Когда люди разговаривают на веганохипстерском

10. Когда вместо одного сообщения получаешь поток

9. Когда у людей свое понимание личного пространства

8. Когда друзья выкладывают твои неудачные фото

7. Когда вода... мокрая

6. Когда у раскладки другие планы

5. Когда кто-то нагло вторгается в твою книгу

4. Когда стоят над душой

3. Когда даже еда против тебя

2. Когда не дают насладиться фильмом

1. И когда хочется поспать, но нет

Бесит, что все самое интересное заканчивается внезапно, не правда ли? Или у вас по-другому? А может быть, у вас есть собственный рейтинг ситуаций, которые неистово раздражают. Сравним?

Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru

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