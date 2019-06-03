Художница рисует честные иллюстрации о своих отношениях. В ее комиксах все пары узнают себя

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Мэри Парк (Mary Park) — художница из Лос-Анджелеса, которая под псевдонимом Murrz рисует веселые комиксы о близких каждому жизненных моментах. Сегодняшние 12 иллюстраций посвящены отношениям, и они никого не оставят равнодушными.

Мы в AdMe.ru обожаем здоровый юмор и самоиронию и уверены, что в этих комиксах вы узнаете свою пару.

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Какую иллюстрацию будто срисовали с вашей пары?

Фото на превью murrzstudio / instagram

  • 33
    20
  • 40
  • 29
  • 17.4k

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