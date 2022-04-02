12 картин, которые авторы наградили скрытым смыслом, а у нас теперь дух захватывает

Изобразительное искусство — это зачастую нечто большее, чем способ отражения реальности. Оно всегда также служило средством самовыражения художника, его мировоззрения, а порой становилось даже неким мостом между человеческим миром и мистическим, потусторонним. Многие мастера часто зашифровывали в своих произведениях скрытые послания с глубоким философским смыслом. Такие знаки настраивают зрителя на более тонкое понимание работы, вот только разгадать их не всегда просто.

Мы в AdMe.ru изучили таинственные знаки в известных произведениях и объединили их в список, который поможет отойти от поверхностного восприятия сюжета и глубже понять суть замысла автора.

Иероним Босх, «Корабль дураков» (приблизительно 1490–1500)

Использование образа корабля было широко распространено в Средние века. Существовали понятия «Божественный корабль» и «Дьявольский корабль», на которые, как считалось, попадают праведники и грешники. Сюжет данной картины подразумевает, что все человечество плывет по морю Времени, а гротескные герои намекают на человеческие пороки: невоздержанность, чревоугодие, тщеславие. На самом верху мачты-дерева сидит сова — это важная, хотя и почти незаметная деталь. Совы являлись неотъемлемым элементом творчества Босха и выражали глубокий скрытый смысл, споры о трактовках которого ведутся до сих пор. Иногда они могли означать мудрость и ассоциировались с угрозой.

Давид Байи, «Автопортрет с символами суеты сует» (1651)

Предметы на этой картине указывают на конечность человеческого существования. Например, потухшая свеча, хрупкие пузыри, увядший цветок. Также на картине есть деталь, доступная только самым внимательным зрителям. Справа на стене виднеется тень. Это контур лица покойной жены художника, выходящий из темноты. Было высказано предположение, что это призрачное присутствие музы живописи.

Рембрандт Харменс ван Рейн, «Возвращение блудного сына» (1663–1665)

Согласно притче один из двух сыновей возвращается к отцу, поскитавшись по миру и потратив все деньги. Весь его вид символизирует падение в низшие слои общества. Однако он кается, и отец с радостью принимает его обратно. Особый смысл скрыт в форме рук отца. Рембрандт изобразил левую руку крупнее и мужественнее, а правую — утонченнее. Так руки обозначают материнство и отцовство одновременно.

Джордж Уоттс, «Надежда» (1885)

Картина является частью серии аллегорических сюжетов «Дом жизни». Джордж Уоттс изобразил слепую Надежду, сидящую на земном шаре и играющую на лире, у которой осталась только одна струна. Надежда наклоняет голову, чтобы послушать музыку, но ее усилия кажутся напрасными. С помощью этих деталей художник делает атмосферу картины двусмысленной и отличающейся от традиционной жизнеутверждающей трактовки понятия.

Эдвард Мунк, «Расставание» (1896)

Придание особого смысла волосам — характерная черта творчества Эдварда Мунка. Волосы девушки на картине переплетены с волосами мужчины и ниспадают на его плечи — так, будто расставаясь, они остаются связаны друг с другом. Он сжимает свое сердце рукой, и этот жест перекликается с еще одной символической деталью на переднем плане — красным цветком в виде сердца.

Арнольд Бёклин, «Остров мертвых» (1880–1886)

Арнольд Бёклин создал 5 версий этой картины в течение нескольких лет. Произведение было чрезвычайно популярно: репродукции можно было увидеть в Германии почти в каждом доме среднего класса. Копия была у Зигмунда Фрейда, а Сергей Рахманинов сочинил симфоническую поэму с одноименным названием. Нет точной информации, что именно вдохновило автора и что он хотел сказать своим зловещим произведением, но многие находят истоки в греческой мифологии. Схожим образом Харон переправлял души в подземный мир. Примечательно, что, начиная с третьей версии, одна из погребальных камер в скалах справа имеет собственные инициалы Бёклина: «AB».

Эдвард Мунк, «Крик» (1893)

Эдвард Мунк проявлял тревожный интерес к электричеству и технологиям. Однажды он рассказал в своем дневнике, что его преследовала таинственная форма. Она «направляла провода и держала механизмы в руках». Возможно, на создание образа в «Крике» художника вдохновило именно электричество. А точнее, силуэт гигантской лампочки Эдисона на Всемирной выставке 1889 года в Париже. Этот экспонат состоял из 13 000 ламп накаливания и производил сильное впечатление. Она была перевернута так же, как лицо героя «Крика», и повторяла его форму.

Фрида Кало, «Автопортрет с обезьянкой» (1945)

После развода Фрида начала обвивать свою шею на автопортретах лентами, ожерельями, виноградными лозами или длинными руками обезьян. К этим животным у художницы вообще было особое отношение. Они не только постоянно появлялись на ее картинах, но и жили в ее доме в Койоакане в качестве домашних питомцев. По словам Фриды, обезьяны символизировали детей, которых у нее не было. По другой версии сопровождающая Фриду на портретах обезьяна — ее альтер эго. На картине о многом говорят цвета. Подсказки оставила сама художница у себя в дневнике. Она составила список цветов и описала их значение: «Зеленый — теплый и хороший цвет; красно-фиолетовый — ацтекский, самый живой и старый; коричневый — цвет родинки, земля; синий кобальт — электричество и чистота, любовь; черный — ничего нет на самом деле; темно-зеленый — плохие новости и хорошие дела».

Густав Климт, «Поцелуй» (1907)

В год, когда Густав Климт писал свои работы, в Вене активно обсуждали тему тромбоцитов и клеток крови. В связи с этим существует мнение, что узоры на женском платье имеют особый смысл и представляют собой чашки Петри, пульсирующие клетками. Таким образом героиня раскрывает душу зрителю.

Питер Брейгель, «Падение Икара» (1558)

Картина окутана тайнами: от значения деталей и персонажей до авторства последней версии. Сюжет взят из греческой мифологии и был описан Овидием в «Метаморфозах». Согласно ему Икар смог летать с помощью крыльев из перьев и пчелиного воска. Но он проигнорировал предупреждения отца — полетел слишком близко к солнцу, воск расплавился, и Икар упал в море. Его ноги можно увидеть в воде в правом нижнем углу — это неброская, но ключевая деталь сюжета. На картине множество элементов намекает на известные в то время пословицы. Например, прислоненный к камню мешок — отсылка к пословице «То, что посеяно на скалах, не может там расти». А сама композиция иллюстрирует фламандскую пословицу: «И фермер продолжал пахать...» Так картина подчеркивает безразличие человечества к другим людям.

Одилон Редон, «С закрытыми глазами» (1890)

Написанная в 1890 году картина «С закрытыми глазами» является портретом Камиллы Фальт — жены автора. Это версия более раннего рисунка, символизирующего взгляды Редона на искусство. Он хотел обратить свой взор внутрь себя, не отвлекаться на видимую реальность и находил в этом истинное вдохновение для своего искусства.

Ян Давидс де Хем, «Натюрморт с фруктами» (1650)

Считается, что в жанре натюрморта существует особый язык символов и многие привычные детали имеют особый подтекст. Ян Давидс де Хем активно использовал этот прием в своих работах. Так, виноград на картине означает удовольствие, моллюски ассоциируются с богатством и роскошью. Об этом же на подобных картинах говорят очищенный от кожуры лимон, золото и серебро.