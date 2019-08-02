12 известных картин, в которых художники спрятали свои портреты

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Для того чтобы на свет появился настоящий шедевр живописи, художники годами вынашивают идею и тратят на создание своего труда несколько лет жизни. Александр Иванов писал «Явление Христа народу» ровно 20 лет, чуть меньше времени Виктор Васнецов потратил на знаменитых «Богатырей». Для столь долгой и кропотливой работы простой подписи будет мало. Поэтому авторы увековечивали себя на знаменитых полотнах.

Автор AdMe.ru прочитал несколько книг по искусству, чтобы отыскать в известных картинах спрятанные автопортреты.

Рембрандт Харменс ван Рейн «Ночной дозор»

«Ночной дозор» считается роковой картиной в жизни художника. Изначально он писал групповой портрет для Стрелкового общества. После того как работа была закончена, слава Рембрандта угасла, он обнищал, его ученики стали более востребованными, чем сам именитый учитель. Искусствоведы считают, что художник спрятал свой автопортрет среди военных. Его лицо можно заметить за правым плечом Яна Оккерсена, стрелка в сером цилиндре. Запечатлел он и свою умершую возлюбленную и музу Саскию. Это девушка в белом платье со светлыми волосами в левой части картины.

Виктор Васнецов «Богатыри»

19 лет Виктор Васнецов писал знаменитых «Богатырей». Вскоре они были куплены Павлом Третьяковым для своей галереи. Прообразом Ильи Муромца стали кузнец Иван Петров и извозчик села Большие Мытищи. «Иду по набережной около Крымского моста, — говорил художник, — и вижу: стоит около полка здоровенный детина, точь-в-точь вылитый мой Илья».

На фото Виктор Васнецов.

Добрыня Никитич чертами напоминает самого Васнецова. Некоторые искусствоведы уверены в том, что в образе известного богатыря мастер скрыл свой портрет.

Микеланджело Меризи да Караваджо «Мученичество святого Матфея»

Картина написана для капеллы Контарелли римской церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. Для художника эта работа стала вызовом самому себе. Ранее он не писал столь масштабных полотен с большим количеством людей. Он несколько раз переделывал рисунок, изменял композицию, положения тел, добавлял и убирал персонажей. Караваджо решил увековечить себя на холсте. Фигура на заднем плане позади убийцы — это автопортрет художника.

Карл Брюллов «Последний день Помпеи»

Полотно кисти Брюллова является жемчужиной коллекции Государственного Русского музея. На нем изображены события в городе Помпеи во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Картина «Последний день Помпеи» стала невероятно популярна во всем мире. У нее появились поклонники в России, Европе и США. Пушкин посвятил картине стихотворение «Везувий зев открыл...», а Гоголь назвал ее «светлым воскресением живописи».

На фото Карл Брюллов.

В толпе на ступенях гробницы стоит толпа людей. Среди них — молодой художник с ящиком, полным кистей и красок. Это и есть Карл Брюллов. Судя по эскизам к картине, юный живописец появился незадолго до завершения работы.

Эдуард Мане «Музыка в Тюильри»

«Музыку в Тюильри» критики упрекали в чрезмерной яркости и смешении цветов. Изображена здесь толпа парижан, которые собрались на еженедельный концерт в саду Тюильри возле Лувра.

На фото Эдуард Мане.

Среди этой пестрой толпы можно обнаружить современников художника: композитора Жака Оффенбаха, писателя Теофиля Готье, поэта Шарля Бодлера и многих других. А у самого левого края картины стоит сам Мане.

Ян Вермеер «Сводница»

Долгое время Вермеер писал в основном библейские и мифологические сюжеты. Художник решил освоить новый жанр живописи и стал изображать сцены обыденной жизни. Одной из первых таких работ стала «Сводница». Ученые считают, что это весьма необычный портрет семьи художника. Вермеер — это музыкант, его жена Катарина — блудница, а брат Виллем — похотливый солдат.

Александр Иванов «Явление Христа народу»

Более 20 лет Иванов писал главный труд своей жизни, он изучал произведения эпохи Возрождения и Священное Писание, в особенности Новый Завет. Типажи для столь масштабного полотна он собирал годами. Художник не упустил шанса изобразить себя. Мужчина в серой шляпе с посохом рядом с Иоанном Крестителем — это Иванов.

Эль Греко «Святой Лука»

Евангелист Лука считается первым иконописцем и создал около 10 икон Богородицы. Его имя носила гильдия художников, в которой состоял Эль Греко. Художник учился иконописи, и религиозные мотивы ему были очень близки. Мастер хотел подчеркнуть роль святого в создании Библии и первых икон. Возможно, поэтому для воплощения образа Луки он использовал свое лицо и руки. Хотя для подобных картин Эль Греко позировали ученики.

Василий Суриков «Боярыня Морозова»

Сурикова с детства интересовало старообрядчество, поэтому для сюжета картины он использовал биографию Феодосии Морозовой — одной из лидеров раскольников. За свою деятельность она была сослана в Пафнутьево-Боровский монастырь, помещена в яму, где была уморена голодом.

На фото Василий Суриков.

Прототипом Морозовой стала тетка художника — Авдотья Торгошина, смеющийся купец — бывший диакон Варсанофий Закоурцев, а путником с темной бородой стал сам Суриков.

Диего Веласкес «Менины»

Современные критики считают, что «Менины» — это высшая точка в творчестве Веласкеса. На момент создания картины художник служил при королевском дворе 33 года, где также курировал коллекцию европейской живописи. Сцена на картине — это салон художника в Мадриде. Главная героиня — 5-летняя инфанта Марта, которую сопровождают фрейлины. Сам мастер изображен у мольберта с холстом. Ну а где же еще быть художнику?

Билл Стоунхем «Руки противятся ему»

О рисунке, который является самым жутким в истории живописи, существует куча страшных историй. Началось все с того, что ее владельцем стал актер Джон Марли. После его смерти картина потерялась и всплыла в 2000 году на аукционе еВay. Самая известная история звучит примерно так: «Картину обнаружили на свалке среди груды мусора. Семья, нашедшая ее, принесла полотно домой, и уже в первую ночь маленькая дочка прибежала в спальню родителей с криками, что дети на картине дерутся. В следующую ночь отец поставил в комнате с картиной видеокамеру, реагирующую на движение. Видеокамера срабатывала несколько раз». Люди рядом с картиной чувствуют недомогание, головокружение и страх. На создание пугающего изображения мальчика с куклой Стоунхема вдохновила фотография: 5-летний Билл и его соседка позируют на фоне сада.

Бонус: Ян ван Эйк «Ма­донна с каноником ван дер Пале»

Ван Эйк — любитель прятать автопортреты в картинах. На известном всем «Портрете четы Арнольфини» художник изобразил себя в красном тюрбане. Здесь же отыскать его не так просто. Обратите внимание на святого Георгия в роскошной броне. Если внимательно приглядеться, то в щите за его спиной можно найти самого ван Эйка за мольбертом. Обнаружить художника — задание для самых зорких.

Знаете ли вы о других скрытых портретах художников?