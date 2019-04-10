12 иллюстраций о том, как часто мы ошибаемся в людях, оценивая их по внешнему виду

47 16

34

22.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы слишком часто составляем неправильное впечатление о человеке по его внешнему виду. Пять минут, и мы уже навешиваем ярлыки на окружающих: неудачник, бандит, алкоголик, плохие родители, безответственные и бездарные. Но так же часто мы и ошибаемся.

Мы в AdMe.ru не спешим судить по внешности и этими иллюстрациями хотим напомнить, что у людей внутри целые галактики, а за плечами — своя жизнь с горестями и радостями, о которых другие даже не подозревают.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Очень часто самые приятные люди покрыты татуировками, а плохие ходят в церковь по воскресеньям. Вы согласны?