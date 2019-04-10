12 иллюстраций о том, как часто мы ошибаемся в людях, оценивая их по внешнему виду
Мы слишком часто составляем неправильное впечатление о человеке по его внешнему виду. Пять минут, и мы уже навешиваем ярлыки на окружающих: неудачник, бандит, алкоголик, плохие родители, безответственные и бездарные. Но так же часто мы и ошибаемся.
Мы в AdMe.ru не спешим судить по внешности и этими иллюстрациями хотим напомнить, что у людей внутри целые галактики, а за плечами — своя жизнь с горестями и радостями, о которых другие даже не подозревают.
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Очень часто самые приятные люди покрыты татуировками, а плохие ходят в церковь по воскресеньям. Вы согласны?
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru