12 художников, чей талант еще не известен широкой аудитории, и очень зря

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Раньше художникам было непросто завоевать известность среди общественности, особенно мировой. Чего только стоит легенда о единственной картине, которую успел продать Ван Гог. Сейчас благодаря интернету и соцсетям стать популярным, найти признание и поклонников гораздо проще. Но настоящий талант не всегда подразумевает большое количество подписчиков.

AdMe.ru нашел в соцсетях художников, на чьих страницах еще нет бурных обсуждений, большого количества комментариев и фолловеров. Но есть свой особый подход к искусству, к которому непросто остаться равнодушным.

1. Бен Рубин, или Сабвей Дудл

Бен Рубин — креативный директор маркетингового агентства в Нью-Йорке. Он настоящий профессионал своего дела, обладатель множества наград в рекламной и медиаиндустрии. Кроме того, Бен — художник. Под псевдонимом Сабвей Дудл он создает работы, представляющие собой сочетание реальных фото подземки и дорисованных его воображением харизматичных монстров. Их автор помещает в сюжет снимка при помощи планшета. Изначально для Бена такое творчество было просто развлечением, чтобы скоротать время в метро при поездке на работу. Сейчас Сабвей Дудл — это полноценный проект, у которого уже есть немало поклонников.

2. Виталия Бойко

Виталия живет в Одессе. Вдохновляясь местными пейзажами, при помощи красок она создает рисунки на пустых кофейных стаканах. В настоящий момент в ее коллекции порядка сотни расписанных экземпляров. Идея создать для себя такое направление в творчестве появилась у девушки, когда однажды ей принесли подобный стакан, где на белом фоне ручкой были написаны теплые пожелания в ее адрес. Интересно, что Виталия не просто рисует картину, а воплощает изображенный сюжет «в реальности», показывая сравнительный результат на фото. Причем все происходит в последовательности «сначала рисунок — потом фото», а не наоборот.

3. Мари Ролдан

О Мари Ролдан практически ничего не известно. Но ее работы все больше привлекают к себе внимание общественности. Молодая испанская художница в каком-то смысле облагораживает изобразительным искусством бездушный мир денег. На подлинных банкнотах евро она рисует копии и интерпретации знаменитых картин Ван Гога, Дали, Пикассо, Климта и Магритта. Такой смелый выбор холстов действительно не может остаться незамеченным. Тем более что Мари «не щадит» даже банкноты крупного номинала.

4. Рассел Пауэлл

Рассел Пауэлл — художник-самоучка. Свои работы он создает с помощью оригинального метода — хендстемпинга. На совершенствование технологии автор потратил порядка 2,5 года. Сначала художник создает рисунок на ладони, а затем переносит его на бумагу. Буквально делает отпечаток. Примечательно, что каждое изображение имеет высокую детализацию и выглядит очень натуралистично.

5. Руби Сильвиос

Руби Сильвиос — художник и графический дизайнер. Несколько лет назад она запустила экспериментальный проект «363 дня чая». Руби ежедневно создавала рисунки на бумаге от использованных чайных пакетиков, а также делала записи о своих эмоциях в моменты творчества. Ее работы стали весьма популярны, поэтому проект получал продолжение с новыми темами не один раз. Также для чайных серий Руби было организовано несколько персональных выставок во Франции, Японии и США.

6. Кристиан Фаур

Кристиан Фаур в буквальном смысле собирает картины. Материалом для них являются разноцветные мелки, которые укладываются в определенном порядке в деревянные рамы и создают разнообразные рисунки. На одну работу может уйти несколько десятков тысяч таких мелков. Создается впечатление, что каждая картина состоит из множества пикселей. Кристиан Фаур также разработал особый цветной алфавит, поэтому зачастую в его работах есть зашифрованные тексты.

7. Юнг Джейк

Юнг Джейк — «художник, рожденный в интернете». Американский рэпер создает искусство в цифровом формате: Юнг пишет портреты знаменитостей при помощи смайлов, знакомых всем из мессенджеров и соцсетей. Для каждой звезды художник подбирает индивидуальную «палитру» эмодзи: злобные «колобки», пицца, бургеры, обезьяны, лисы, облака. Другими словами, рассматривать портреты из такой мозаики можно часами.

8. Жоау Паулу Гонсалвис

Любовь Жоау Паулу Гонсалвиса к промышленному и архитектурному дизайну легла в основу его уникальных произведений, в которых в роли красок выступают свет и тень, неразрывно связанные друг с другом. На первый взгляд, перед зрителем ничем не примечательные деревянные бруски, расположенные в хаотичном порядке. Но стоит в прямом смысле включить свет, как перед глазами появляется удивительная картина.

9. Александра Диллон

Александра Диллон — художник-сюрреалист. Она рисует портреты на различных старых и найденных предметах: малярных кистях, топорах, утюгах, замках и даже лопатах. Александра творит в процессе, то есть без предварительно проработанной идеи. Она просто начинает рисовать, и, по ее словам, вещи сами рассказывают, кто они. Кстати, что касается кистей, то на них можно увидеть милые и просто очаровательные портреты. А вот картины на инструментах более сложные, они показывают сильные эмоции и заставляют зрителя думать.

10. Анастасия Гудкова

Анастасия Гудкова — художник-иллюстратор, работает в акварельной технике и создает красочные рисунки домиков и диснеевских замков в миниатюрных скетчбуках. Несколько лет назад девушка поступала на мультипликатора, но затем передумала, отдав предпочтение телевидению. Однако настоящее призвание всегда дает о себе знать, вот почему сейчас Анастасия занимается любимым делом — рисованием — и уже нашла немало поклонников своего микромира.

11. Роза де Джонг

Роза де Джонг — графический дизайнер и еще один мастер микроминиатюризации. Роза создает фрагменты природных и архитектурных пейзажей в пробирках и колбах. В качестве материалов автор использует картон, краски, кору дерева, мох, бамбук, ветви, нити, вату. Некоторые работы похожи на мини-копии реальных объектов, другие напоминают фрагменты фантастических миров.

12. Эндрю Майерс

Эндрю Майерс создает свои 3D-картины из винтов. После того как полотно готово, автор аккуратно раскрашивает шляпку каждого из них. На создание одной картины уходит порядка 8–10 тыс. винтов. Примечательно, что работы Эндрю можно рассматривать под любым углом, с любого ракурса и расстояния. И каждый раз они будут выглядеть по-новому.