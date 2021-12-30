12 фильмов, которые буквально цитируют великие шедевры живописи

Режиссеры — мастера выстроить кадр так, чтобы он стал миниатюрным произведением искусства. И некоторые из них наверняка черпали вдохновение у художников. Такие мысли возникают, когда мы смотрим, например, на постер ленты «Один дома», который напоминает известную картину Эдварда Мунка «Крик».

Мы в AdMe.ru как раз нашли в кино такие маленькие отсылки к шедеврам живописи. Возможно, и вы в следующий раз, наслаждаясь фильмом, будете внимательно приглядываться к декорациям, чтобы заметить намек на одно из знаменитых полотен. А в бонусе мы покажем, что не только создатели кинолент воодушевлялись шедеврами живописи, но и режиссеры мультфильмов.

«Один дома», Крис Коламбус — «Крик», Эдвард Мунк

Постер фильма, на котором изображен эпизод в ванной, очень похож на известную картину Мунка «Крик». Возможно, именно это полотно вдохновило авторов комедии на создание этого постера.

«Звезда родилась», Джордж Кьюкор — «Танцовщицы», Эдгар Дега

Данная сцена чуть ли не точь-в точь копирует картину Дега. А если присмотреться, то можно увидеть в этом эпизоде намеки на несколько произведений художника, не только на «Танцовщиц».

«Побудь в моей шкуре», Джонатан Глейзер — «Странник над морем тумана», Каспар Давид Фридрих

Намекать на это полотно любят при создании постеров фильмов, например, его можно распознать в афишах лент «Дюнкерк», «Обливион», «Стартрек: Возмездие». Но встречаются отсылки к этому произведению живописи и в самом кино, например в драме «Побудь в моей шкуре».

«Ширли: Образы реальности», Густав Дойч — «Лобби отеля», Эдвард Хоппер

В этом фильме «оживают» целых 13 картин Хоппера, и вот одна из них. А кино повествует о женщине, чьи мысли, эмоции и размышления позволяют нам наблюдать за целой эпохой в американской истории.

«Герцогиня», Сол Дибб — «Портрет миссис Мэри Робинсон (Пердита)», Томас Гейнсборо

Вполне возможно, что костюмеры вдохновлялись разными портретами герцогини Девонширской, которую играет Кира Найтли, в том числе данной картиной Гейнсборо.

«О бесконечности», Рой Андерссон — «Над городом», Марк Шагал

Андерссону, похоже, так полюбилось одно из известнейших полотен Шагала, что он не только вставил отсылку к ней в фильм, но и сделал упор на данный шедевр в постере.

«Барри Линдон», Стэнли Кубрик — «Мэлверн Холл», Джон Констебл

А Кубрик решил чуть ли не буквально повторить один из пейзажей Констебла. Не хватает лишь лебедей.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», Игорь Масленников — «Граф Саутгемптон», Джон де Критц

Портрет Олега Янковского в образе злодея Баскервиля почти идеально совпадает с полотном де Критца. Кстати, Генри Ризли, изображенный на этой картине, считается одним из покровителей Шекспира, творчеством которого искренне восхищался Артур Конан Дойл.

«Выживший», Алехандро Г. Иньярриту — «Развалины театра в Чугучаке», Василий Верещагин



В оскароносном фильме «Выживший» также проскакивает отсылка к картине — в данном случае к полотну Верещагина.

«Королевство полной луны», Уэс Андерсон — «Остров принца Эдуарда», Алекс Колвилл



Этот кадр почти полностью повторяет одно из самых известных произведений Алекса Колвилла.

«Эмма», Отем де Уайлд — «Прогулка. Дама с зонтиком», Клод Моне

А здесь создатели фильма решили воспроизвести одну из картин Моне.

«Ход королевы», Скотт Фрэнк — «Все — суета», Чарльз Алан Гилберт

Режиссер этой ленты искусно обыграл перспективу в кадре, как бы делая намек на одно из полотен Гилберта.

Бонус: «Малыш и Карлсон», Борис Степанцев — «Портрет Ф.И. Шаляпина», Борис Кустодиев

Здесь Карлсон выплясывает под музыку песни «Вдоль по Питерской». Но ведь действие мультика происходит в Стокгольме. Просто на создание данного эпизода режиссера вдохновил образ великого певца Федора Шаляпина. Во-первых, именно он является самым известным исполнителем композиции «Вдоль по Питерской». Во-вторых, на одном из своих знаменитых портретов кисти Бориса Кустодиева он изображен в самом расцвете сил, в шикарной шубе с меховым воротником — прямо как у Карлсона.