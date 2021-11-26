12 дерзких иллюстраций от художницы, которая точно знает, что женщина не обязана оправдывать чужие ожидания

Лейни Молнар — талантливая художница, чьи работы способны глубоко отозваться в сердце, пожалуй, любой женщины. Они посвящены принятию себя и своего тела, борьбе с давлением общественного мнения и стереотипами, свободе выбора и материнству.

Мы в AdMe.ru обожаем работы Лейни и рады поделиться ее новыми наблюдениями и творениями. Как всегда, они попадают прямо в цель.

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