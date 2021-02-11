12 правдивых иллюстраций от художницы, которая рвет в клочья стереотипы о женщинах

Идти по жизни с гордо поднятой головой, когда на ваши плечи давит груз двойных стандартов, стереотипов и чужих ожиданий, может быть очень непросто. Именно об этом иллюстрации художницы Лейни Молнар — о борьбе за свободу выбора, о принятии себя, об отношениях и карьере. О том, как женщины воспринимаются современным обществом и какое давление на них оказывается.