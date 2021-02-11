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12 правдивых иллюстраций от художницы, которая рвет в клочья стереотипы о женщинах

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Идти по жизни с гордо поднятой головой, когда на ваши плечи давит груз двойных стандартов, стереотипов и чужих ожиданий, может быть очень непросто. Именно об этом иллюстрации художницы Лейни Молнар — о борьбе за свободу выбора, о принятии себя, об отношениях и карьере. О том, как женщины воспринимаются современным обществом и какое давление на них оказывается.

Мы в AdMe.ru восхищены тем, насколько тонки и злободневны наблюдения Лейни. Под мыслями, которые в них заложены, хочется подписаться трижды.

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А вы согласны с идеологией художницы? Особенно с тем, что каждый из нас имеет право на свободу выбора, каким бы он ни был?

Фото на превью lainey.molnar / Instagram
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