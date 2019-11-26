12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

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Человеческую природу не изменить, и поэтому окружающие всегда будут интересоваться не только своей жизнью, но и вашей. Наверняка у вас уже были моменты, когда хотелось вытащить чужой нос из своих дел, но не всегда находились правильные и меткие слова. Сегодняшние 13 иллюстраций помогут вам быть словесно вооруженными, если кто-то попытается испортить вам настроение своими надоедливыми вопросами.

Мы в AdMe.ru за личное пространство и взаимоуважение, поэтому надеемся, что эти иллюстрации напомнят, какие вопросы лучше задавать помягче и как с юмором реагировать, если все-таки неудобной ситуации не получилось избежать.

В словесном бою отлично помогают сарказм и самоирония

Иногда не стоит спорить с теми, кто пытается вас оскорбить. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

Обезоруживайте юмором тех, кто пытается сыпать соль на раны

Кто сказал, что нужно четко отвечать на поставленный неприятный вопрос?

В женщине всегда должна оставаться загадка, не стоит изменять традициям

Если люди так упорно и серьезно интересуются вашими планами, включайте всю свою несерьезность

Философский подход тоже очень выручает в некоторых ситуациях

Порой вместо короткого «нет» надо ответить чуть содержательнее, чтобы подобные вопросы вам больше не задавали

Следите за мировыми новостями, чтобы вовремя использовать нужную информацию

Некоторые фразы вы будете слышать всю жизнь, подготовьте заранее ответ

Многие вопросы очень далеки от тактичных, поэтому удивляйте непредсказуемостью

Знайте себе цену и, вооружившись юмором и красноречием, обезоруживайте всех недоброжелателей

А какие фразы в ваш адрес раздражают вас больше всего?