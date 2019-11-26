12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

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Человеческую природу не изменить, и поэтому окружающие всегда будут интересоваться не только своей жизнью, но и вашей. Наверняка у вас уже были моменты, когда хотелось вытащить чужой нос из своих дел, но не всегда находились правильные и меткие слова. Сегодняшние 13 иллюстраций помогут вам быть словесно вооруженными, если кто-то попытается испортить вам настроение своими надоедливыми вопросами.

Мы в AdMe.ru за личное пространство и взаимоуважение, поэтому надеемся, что эти иллюстрации напомнят, какие вопросы лучше задавать помягче и как с юмором реагировать, если все-таки неудобной ситуации не получилось избежать.

В словесном бою отлично помогают сарказм и самоирония

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Иногда не стоит спорить с теми, кто пытается вас оскорбить. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Обезоруживайте юмором тех, кто пытается сыпать соль на раны

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Кто сказал, что нужно четко отвечать на поставленный неприятный вопрос?

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

В женщине всегда должна оставаться загадка, не стоит изменять традициям

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Если люди так упорно и серьезно интересуются вашими планами, включайте всю свою несерьезность

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Философский подход тоже очень выручает в некоторых ситуациях

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Порой вместо короткого «нет» надо ответить чуть содержательнее, чтобы подобные вопросы вам больше не задавали

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Следите за мировыми новостями, чтобы вовремя использовать нужную информацию

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Некоторые фразы вы будете слышать всю жизнь, подготовьте заранее ответ

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Многие вопросы очень далеки от тактичных, поэтому удивляйте непредсказуемостью

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

Знайте себе цену и, вооружившись юмором и красноречием, обезоруживайте всех недоброжелателей

12 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина, и как с юмором на них реагировать

А какие фразы в ваш адрес раздражают вас больше всего?

Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru

62
16
187
22k

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