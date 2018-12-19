12 актеров, с которыми происходит одна и та же вещь в каждом фильме

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Как бы ни были разнообразны роли и образы, которые приходится менять актерам, у многих из них есть фишки, повторяющиеся из фильма в фильм. Кто-то любит поесть на камеру, кто-то часто «погибает», а кому-то никак не удается отвязаться от словечка-паразита.

Мы в AdMe.ru заметили, что поведение этих известных актеров можно легко предсказать, в каком бы фильме они ни снимались.

1. Джон Херт «умирает» в 30 % фильмов

Звание самого «умирающего» актера традиционно присваивают Шону Бину, хотя на самом деле абсолютным рекордсменом по экранным смертям является британский актер Джон Херт. За свою карьеру он «умирал» 48 раз, в то время как персонажи Шона Бина расставались с жизнью около 20 раз.

2. Киану Ривз очень часто говорит «Вау!»

Речь персонажей Киану Ривза перенасыщена словом «Вау!» (Whoa!). Это смотрелось нормально, когда Киану играл нескладного подростка в «Невероятных приключениях Билла и Теда» в 1989-м, и почему-то продолжает выглядеть органично в устах Нео и Джона Уика.

3. Джеки Чан поет в своих фильмах

Самый знаменитый трюкач Джеки Чан начинал с учебы в Пекинской опере. В результате он не только эффектно противостоит злодеям в кинолентах, но и отлично поет. Джеки выпустил 20 студийных альбомов и записал саундтреки к 28 своим фильмам. Во многих из них он поет прямо в кадре.

4. Натали Портман постоянно плачет

Драматические способности Натали Портман разглядел еще Люк Бессон, когда актрисе было всего 13 лет. Именно он научил ее так самозабвенно и чувственно рыдать на съемках «Леона». В первых дублях потребовалось прибегать к «спецсредству» — ментоловой мази, но потом Натали предпочла плакать сама, ведь мазь довольно жгучая.

5. Хелена Бонэм Картер носит безумные прически

Вместо того чтобы играть гламурных красоток, Хелена Бонэм Картер предпочитает выбирать роли, от которых так и веет безумием. И подчеркивает это безумие оригинальными прическами, придающими ее героиням неповторимый шарм.

6. Том Харди скрывает лицо

В «Безумном Максе», «Дюнкерке», «Веноме», «Темном рыцаре» лицо Тома Харди надежно скрывается под масками разной степени плотности. Тем интереснее смотреть на игру актера в тех фильмах, где режиссеры решают дать ему дышать нормально.

7. Эдди Мерфи регулярно поднимает бровь

Блистательный комедийный актер Эдди Мерфи умеет поднимать одну бровь и пользуется этим умением с завидным постоянством. И «Доктор Дулиттл», и «Полицейский из Беверли-Хиллз», и даже озвученный Мерфи осел из «Шрека» очень часто демонстрируют целый комплекс эмоций при помощи одной брови.

8. Томми Ли Джонс играет служителей закона

Самый невозмутимый шериф Голливуда — Томми Ли Джонс. Обладатель «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» постоянно эксплуатирует амплуа циничного и рассудительного сотрудника спецслужб. Примеры можно найти как в серьезных драматических фильмах («Старикам здесь не место», «Беглец», «Служители закона»), так и в комедийных боевиках («Люди в черном», «Ангелы Чарли»).

9. Джулия Робертс идеально улыбается

Джулия Робертс — живая голливудская легенда, снявшаяся в огромном количестве успешных фильмов. И хотя в ее фильмографии есть серьезные и драматические ленты, успех и известность ей принесло амплуа героини романтических комедий, в которых обезоруживающая улыбка Джулии смотрится просто идеально. Не зря ее сравнивают с улыбкой Моны Лизы.

10. Джон Кьюсак обожает дождь



Американский актер Джон Кьюсак лучше всех прочувствовал поговорку «У природы нет плохой погоды». В самых ярких его фильмах есть один общий элемент — проливной дождь, под которым герои Кьюсака встречают подружек, разговаривают по телефону и даже играют рок-музыку. На съемках триллера «Идентификация» Кьюсака по 12 часов в день поливали искусственным дождем.

11. Том Хэнкс не против сходить по-маленькому

Том Хэнкс — очень разноплановый актер, игравший чудака Форреста Гампа, капитана Миллера, тюремщика Пола Эджкомба и запертого на острове сотрудника службы доставки. И всех этих людей объединяет один забавный факт: они или ходят по-маленькому в кадре, или же об этом упоминают.

12. Кэтрин Хайгл постоянно что-то жует

Многие любят покушать, но сделать это под прицелом камер и софитов — дело непростое. Кэтрин Хайгл отлично с этим справляется, ухитряясь заморить червячка прямо в кадре. Примеры чревоугодия актрисы можно искать в фильмах «27 свадеб», «Киллеры», «Голая правда», «Немножко беременна», «Очень опасная штучка» и «Жизнь как она есть».