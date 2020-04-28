11 женских мудростей от девушек, которые идут по взрослой жизни с песней

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Женщины — создания уникальные и непредсказуемые. В их головах умещается столько информации, эмоций и мыслей, что порой кажется, что такое вообще невозможно. Поэтому так важно определить, на что можно закрыть глаза, о чем можно меньше беспокоиться и как сделать жизнь легче и веселее.