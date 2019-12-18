11 видов спорта, в которых каждый из нас чертовски хорош

95 17 29 6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Четкого определения слова «спорт» до сих пор не существует. Однако известно, что он дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества, укреплять здоровье и учиться стремиться к победе, в том числе и над собой. Но знайте: даже если вы давно не посещали спортзал, это не значит, что вы не тренируетесь.

Мы в AdMe.ru заметили, что в повседневной жизни главенствуют другие виды спорта, нежели в фитнес-клубе. И активнее всего люди ими занимаются перед Новым годом.

1. Бег от проблем: хочется заняться им при возникновении неудобных вопросов

2. Легкая котлетика: периодически практикуют жены и приверженцы правильного питания

3. Бодибулкинг: особенно влияет на зону живота и бедер

4. Гречко-рисовая борьба: проблема всех мам планеты

5. Суммамо: предновогодняя борьба мамы с сумками и пакетами в самой тяжелой весовой категории

6. Емайога: подходит для занятий в домашних уловиях, когда все пошло не по плану

7. Борьба с одеялом: практикуется 5 дней в неделю в утренние часы, 2 дня дается на восстановление перед новой схваткой

8. Полотерлинг: в этом спорте особенно азартны женщины, мужчины чаще проявляют равнодушие

9. Леж лежа: чтобы выложиться по полной, комбинируется с жимом подушки

10. Метание еды через стол: тренировки проходят в группах от 10 человек

11. Синхронное чавканье: с конца декабря по середину января во всех квартирах страны

В каком из этих видов спорта вы особенно хорошо проявили себя?