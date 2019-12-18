11 видов спорта, в которых каждый из нас чертовски хорош
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Четкого определения слова «спорт» до сих пор не существует. Однако известно, что он дает возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества, укреплять здоровье и учиться стремиться к победе, в том числе и над собой. Но знайте: даже если вы давно не посещали спортзал, это не значит, что вы не тренируетесь.
Мы в AdMe.ru заметили, что в повседневной жизни главенствуют другие виды спорта, нежели в фитнес-клубе. И активнее всего люди ими занимаются перед Новым годом.
1. Бег от проблем: хочется заняться им при возникновении неудобных вопросов
2. Легкая котлетика: периодически практикуют жены и приверженцы правильного питания
3. Бодибулкинг: особенно влияет на зону живота и бедер
4. Гречко-рисовая борьба: проблема всех мам планеты
5. Суммамо: предновогодняя борьба мамы с сумками и пакетами в самой тяжелой весовой категории
6. Емайога: подходит для занятий в домашних уловиях, когда все пошло не по плану
7. Борьба с одеялом: практикуется 5 дней в неделю в утренние часы, 2 дня дается на восстановление перед новой схваткой
8. Полотерлинг: в этом спорте особенно азартны женщины, мужчины чаще проявляют равнодушие
9. Леж лежа: чтобы выложиться по полной, комбинируется с жимом подушки
10. Метание еды через стол: тренировки проходят в группах от 10 человек
11. Синхронное чавканье: с конца декабря по середину января во всех квартирах страны
В каком из этих видов спорта вы особенно хорошо проявили себя?
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru