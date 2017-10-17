11 вещей, которые обязательно повторяются каждую осень
Осень — не просто время года, а состояние души: уютное, романтическое и полное предвкушений.
AdMe.ru составил подборку отличных комиксов о том, что мы все так обожаем в осени, и очень рекомендует налить себе горячего чая перед просмотром.
Каждую осень мы ждем с нетерпением, и каждый раз она проходит слишком быстро
Осень — время классических фото на память
Мы стремимся согреть всех наших близких
И знаем, что осень не наступит без этой музыки
Каждую осень дружно ждем отопительного сезона
Гадаем, как же нам одеваться
Но думаем, что все еще слишком тепло, чтобы укутываться
В это время года мы на 80 % состоим из чая
И считаем, что осень — это почти Новый год
И хотя осень в Instagram всегда выглядит как-то по-другому...
...главное, что в это время случаются самые теплые встречи
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru