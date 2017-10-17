11 вещей, которые обязательно повторяются каждую осень

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Осень — не просто время года, а состояние души: уютное, романтическое и полное предвкушений. AdMe.ru составил подборку отличных комиксов о том, что мы все так обожаем в осени, и очень рекомендует налить себе горячего чая перед просмотром.

Каждую осень мы ждем с нетерпением, и каждый раз она проходит слишком быстро

Осень — время классических фото на память

Мы стремимся согреть всех наших близких

И знаем, что осень не наступит без этой музыки

Каждую осень дружно ждем отопительного сезона

Гадаем, как же нам одеваться

Но думаем, что все еще слишком тепло, чтобы укутываться

В это время года мы на 80 % состоим из чая

И считаем, что осень — это почти Новый год

И хотя осень в Instagram всегда выглядит как-то по-другому...

...главное, что в это время случаются самые теплые встречи