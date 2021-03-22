11 типов соседей, жизнь рядом с которыми то еще испытание

Если верить статистике, выстраивать добрососедские взаимоотношения мы умеем совсем неплохо. Во время опроса большая часть людей заявили, что не только хорошо знакомы со своими соседями, но и хоть раз помогали им: присматривали за детьми и питомцами, одалживали деньги и вещи или просто поддерживали советом. Тем не менее почти в каждом подъезде нет-нет да и найдется тип, которому не то что помогать — говорить «привет» не хочется.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем всем, кому приходится уживаться с этими 11 типами соседей. А из бонуса вы узнаете, каких жильцов можно считать лучшими.

1. Невыносимый мусорщик

Именно из-за него мусорные баки ставят уже чуть ли не вплотную к домам. Но этому типу все равно лень пройти лишние метры, поэтому мешки со зловонным мусором он постоянно выставляет под дверь. Кто из нас хоть раз не захватывал такой пакет? А ведь именно этого «невыносимый мусорщик» и добивается.

2. Бдитель

Очень наблюдательный тип, который знает о соседях больше, чем они сами могут о себе рассказать. Иногда оказывается весьма полезным: если в подъезде случится ЧП, надежный свидетель не повредит.

3. Любитель природы

Трепетно охраняет все живое: собак, кошек, попугайчиков и тех милых насекомых, которые регулярно заводятся в его не слишком чистой квартире. «А что, тараканы — признак хорошей экологии», — уверен любитель природы. «И частые гости в наших квартирах», — грустно добавляют соседи.

4. Заемщик

Тип, которому стоило бы поучиться планированию: вечно у него что-то заканчивается в самый неподходящий момент. Забежать к соседу за солью — дело для него настолько привычное, что он постоянно забывает предварительно взглянуть на часы. Вот и заявляется то в ночь, то в несусветную рань.

5. Автолюбитель

О его машине соседи знают все: сколько в ней литров и цилиндров, как часто у нее летит подвеска и засоряются форсунки. Ведь ремонтирует автомобиль этот тип прямо во дворе, сопровождая работу громкой музыкой и нелестными комментариями в адрес мастеров из автосалонов, которым он свою «ласточку» ни за что бы не доверил.

6. Бабуля на балконе

Вечно недовольный тип. Особенно раздражается при виде детей во дворе, даже если они просто вышли погулять после школы. Шугануть их с балкона считает своим гражданским долгом.

7. Танкист

Тип, которому вечно не везет с командой. Все соседи знают, с какими криворукими бестолочами ему приходится ходить в атаку. Еще бы: когда каждую ночь слышишь крики из-за стены, волей-неволей выучишь правила игры «Танки».

8. Юное дарование

Возможно, очень одаренный ребенок. Пока что определить это невозможно, ведь он только-только делает свои первые шаги. Но при этом от его неумелой игры на скрипке как струна натягиваются нервы соседей.

9. Подъездный спамер

Рекламный спам в почтовых ящиках раздражает всех, но только этот тип считает допустимым выбрасывать листовки прямо в подъезде. Он уверен, что убирать должна коммунальная служба. На деле же эта повинность часто ложится на плечи соседей.

10. Ценитель перемен

Этому типу быстрее других приедается обстановка в квартире. Поэтому чуть ли не каждую неделю их соседи вздрагивают от крика из-за стены: «Давай снова передвинем шкаф!»

11. Широкая душа

Любители шумных застолий, которые часто заканчиваются за полночь. Ругаться с ними невозможно: зайдешь с претензией, а уйдешь через 2 часа с 3 контейнерами салатов и банкой соленых огурцов.

Бонус: соседи-невидимки

Пожалуй, лучший тип соседей: никто никогда их не видел и не слышал. В принципе сомнительно, что в их квартире вообще кто-то живет.