11 типов людей, один из которых точно окажется вашим соседом по даче

Дачный сезон — это золотое время, которое ждут целый год. К нему активно готовятся, ради него жертвуют драгоценными часами в пробках и душных рейсовых автобусах и терпят назойливых комаров. В это время в домиках за городом собираются совершенно разные люди, с самыми удивительными характерами и причудами, и при взгляде на некоторых сложно сдержать улыбку.

Мы в AdMe.ru покажем вам, каких дачников у вас есть все шансы встретить на соседнем участке. А может быть, даже на своем. А в конце вас ожидает бонус-подсказка с советом, что делать, если вы не можете узнать своего соседа по даче.

Хранитель мангала

Дачник-Плюшкин

Блогер

Дачник-муравей и дачник-стрекоза

Урожайный маньяк

Дачник «Только натуральное!» и дачник «Не боюсь химии!»

Модник

Дачник-астролог и дачник-скептик

Креативщик

Дачник, который все знает

Фанатик

Бонус: соседей по даче порой можно узнать только так

Признавайтесь, как много знакомых вы узнали из нашей подборки? А может быть, кто-то из наших героев — вылитый вы?

Иллюстратор Igor Polushin специально для AdMe.ru

12 На склад!
4 Комментарии
  • 31 августа 2018
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  • 9659

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