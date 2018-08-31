11 типов людей, один из которых точно окажется вашим соседом по даче
Дачный сезон — это золотое время, которое ждут целый год. К нему активно готовятся, ради него жертвуют драгоценными часами в пробках и душных рейсовых автобусах и терпят назойливых комаров. В это время в домиках за городом собираются совершенно разные люди, с самыми удивительными характерами и причудами, и при взгляде на некоторых сложно сдержать улыбку.
Мы в AdMe.ru покажем вам, каких дачников у вас есть все шансы встретить на соседнем участке. А может быть, даже на своем. А в конце вас ожидает бонус-подсказка с советом, что делать, если вы не можете узнать своего соседа по даче.
Хранитель мангала
Дачник-Плюшкин
Блогер
Дачник-муравей и дачник-стрекоза
Урожайный маньяк
Дачник «Только натуральное!» и дачник «Не боюсь химии!»
Модник
Дачник-астролог и дачник-скептик
Креативщик
Дачник, который все знает
Фанатик
Бонус: соседей по даче порой можно узнать только так
Признавайтесь, как много знакомых вы узнали из нашей подборки? А может быть, кто-то из наших героев — вылитый вы?
Иллюстратор Igor Polushin специально для AdMe.ru